Окружение сдало Асада Павел Климкин

10.12.2024, 14:38

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Главные причины падения сирийского режима.

Падение режима Асада, потери РФ позиций в Сирии подтолкнет правительства демократических стран к принятию решений для сдерживания России в ее войне против Украины — так считают некоторые. Я же в этом не уверен.

Изменит ли Запад сейчас свою парадигму слишком поздно, которая нас завела в войну на истощение? Я пока этого не вижу в Европе, я пока этого не вижу среди ключевых лиц Запада, по меньшей мере. Однако Сирия, это не звоночек. Это гораздо больше. Это как удар колокола. Я вижу, что многие на Западе опасаются последствий того, что случилось в Сирии. То есть это микс реального позитива и того, что наконец режим Асада ушел, но есть большое опасение, что сейчас под вопросом стабильность Ирака. Абсолютно понятно, что сейчас будут сложные процессы среди суннитов в Ираке. Непростые процессы вокруг курдов. Они очень захотят сделать новый шаг в направлении независимого государства или хотя бы большей автономии. Непростые будут последствия для Ближнего Востока и не только.

Помните инцидент с Пригожиным и его марш на Москву? Произошел тотальный испуг в западных столицах, что Путин может потерять власть, и к власти придут такие, как Пригожин. И на Западе возникла ответная реакция — не додавливать эту диктатуру, а даже ослабить давление на нее. Поэтому синхронно начало развиваться ослабление военной помощи Украине. Так же и сейчас я не вижу у Запада базовой консенсусной позиции, которая бы вышла за их неготовность и неспособность изменить динамику и поднять ставки.

Если говорить о том, что привело к этой ситуации в Сирии, то я слышал от моих арабских друзей очень много разных интересных оценок. Но все сходятся на том, что решающими стали два фактора. Первый, это такая своеобразная координация действий ключевых игроков. Это суннитская оппозиция, курды и друзы. А второй то, что окружение Асада начало говорить с оппозиционными силами, и, фактически, сдало диктатора.

Думаю, что сейчас Путин крутит в своей голове мысли — а не может ли это каким-то образом запараллелиться на моей реальности. Конечно, не в буквальном смысле. Поэтому стоит ожидать закручивания гаек и отслеживания настроений в элитах точно должно быть. В краткосрочной перспективе, я думаю, что российский режим прибегнет к более жестким действиям по отношению к нам. Ему теперь нужно показать — в таком русско-пацанском смысле, что все же хоть они проиграли, но они таки чего-то стоят в своей системе ценностей. Это мое чтение сегодняшней ситуации.

Россияне могут сейчас действовать по принципу «на Ближнем Востоке проиграли, поэтому будем делать ставку на победу в Украине». Во-первых, чтобы показать, что «мы крутые, мы жесткие». И они, как вы видите, на официальных международных площадках обвиняют нас как часть своего поражения, даже с трибуны ООН. Это означает в их понятийной логике, что должен быть ответ. И я считаю, что в краткосрочной перспективе они создадут такой ответ именно для нас.

Они также никогда не ведут переговоры с позиции слабости. И они прекрасно понимают, что следующая администрация США и лично Трамп получили козыри. Россияне же показали на самом деле, что они слабые. А в таком мире, где живет Трамп, в таком мире, как живет Ближний Восток, (на самом деле Средний Восток — Middle East, но мы называем его до сих пор географически почему-то Ближним Востоком) почувствовали слабость России в 2022-м году после всех разговоров о второй армии мира. И Путин прекрасно осознает, что если это понимание слабости зайдет дальше, то геополитически ему будет еще гораздо сложнее как в западной реальности, так и в незападной реальности. Так что думаю, что россияне попытаются поднять ставки.

Тезисы 47-го президента США Дональда Трампа, которые он в эти дни выложил в соцсети, я расшифровываю как желание Трампа показать, что он готов и способен выполнить свое обещание, сделать паузу в войне России против Украины. Многие в окружении Трампа прекрасно понимают, что пауза и даже временная заморозка не означает конец войны. Однако остановиться и начать говорить — это важная для них история. Они прекрасно понимают, что события в Сирии для них однозначно в плюс. Причем как в возможных будущих переговорах с Россией, так и в возможных будущих переговорах с Ираном. Моя интуиция мне подсказывает, что переговоры с Ираном также будут. Иранское руководство готово на определенную договоренность с администрацией Трампа. Как вы помните, то, что было согласовано вокруг развития иранской ядерной программы, во время долгих многолетних переговоров было отменено именно администрацией Трампа. Поэтому иранцы сейчас думают, что договоренность с Трампом позволит им сделать эту ситуацию более устойчивой и прогнозируемой. Сам же Трамп осознает, что его имидж зависит от будущих договоренностей, что он должен говорить только с позиции силы.

Но для нас здесь есть немало как возможностей, но и также рисков. Поскольку Трамп не обязательно понимает значение всех эмоциональных вопросов для нас, он не обязательно понимает необходимость прекратить продвижение «русского мира» в Украине. Потому что как только произойдет пауза в войне, с этого момента российская система начнет работать на полную для внутренней дестабилизации Украины и для того, чтобы остановить нашу европейскую интеграцию. Мы слишком сфокусированы на НАТО и считаем, что Путин сделает все, чтобы не пустить нас в НАТО, но вроде бы в Евросоюз мы «пропетляем». Но события 2013−2014 года должны были бы нас научить, что для Путина любой шаг Украины, даже самый маленький, в сторону Запада, это что-то такое, что отрывает что-то от его концепции России, особенно концепции «страны-цивилизации», и от его имиджа.

Павел Климкин, New Voice

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