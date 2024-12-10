В Минске сегодня судят бывшего гендиректора «БЕЛАЗа»3
- 10.12.2024, 14:51
- 2,580
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сегодня в Минске судят бывшего гендиректора «БЕЛАЗа» Сергея Никифоровича по уголовному делу о получении взятки — часть 2 и 3 статьи 430 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «Онлайнер».
Известно, что Сергея Никифоровича задержали почти год назад, 21 декабря 2023 года, — информацию о задержании тогда подтвердили на предприятии.
В январе 2024 года перед руководством и работниками ОАО «БЕЛАЗ» с темой противодействия коррупции выступил генеральный прокурор Андрей Швед, как сообщали в пресс-службе Генпрокуратуры. В выступлении Андрей Швед приводил примеры уголовных дел в отношении руководителей и работников промышленных предприятий, в том числе в отношении руководства ОАО «БЕЛАЗ». Он также обращал внимание на то, что за коррупционные преступления не освобождают от уголовной ответственности, если ущерб возмещен добровольно, также не предусмотрено их уголовно-досрочное освобождение.
В апреле 2024 года на совещании о состоянии промышленности Лукашенко обращал внимание на проблему роста коррупционных схем.
Дело рассматривает суд Ленинского района Минска. Статья 430 УК РБ — это статья о получении взятки. Часть 2 (повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере) — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Часть 3 (взятка, совершенная лицом, ранее судимым за взяточничество или занимающим ответственное положение, либо в особо крупном размере, либо организованной группой) — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
Гендиректором ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович стал в 2020 году, до этого он 3 года был директором ОАО «Кузлитмаш» в Пинске — это станкостроительное предприятие, тоже часть холдинга «БЕЛАЗ». А еще раньше на этом предприятии он был первым замдиректора по маркетингу и производству. Трудовой путь начал также с «БЕЛАЗа» — пришел работать мастером в термогальванический цех после Белорусской государственной политехнической академии, которая в 2002 году преобразована в БНТУ.