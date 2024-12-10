В Минске сегодня судят бывшего гендиректора «БЕЛАЗа» 3 10.12.2024, 14:51

2,580

Сергей Никифорович

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня в Минске судят бывшего гендиректора «БЕЛАЗа» Сергея Никифоровича по уголовному делу о получении взятки — часть 2 и 3 статьи 430 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «Онлайнер».

Известно, что Сергея Никифоровича задержали почти год назад, 21 декабря 2023 года, — информацию о задержании тогда подтвердили на предприятии.

В январе 2024 года перед руководством и работниками ОАО «БЕЛАЗ» с темой противодействия коррупции выступил генеральный прокурор Андрей Швед, как сообщали в пресс-службе Генпрокуратуры. В выступлении Андрей Швед приводил примеры уголовных дел в отношении руководителей и работников промышленных предприятий, в том числе в отношении руководства ОАО «БЕЛАЗ». Он также обращал внимание на то, что за коррупционные преступления не освобождают от уголовной ответственности, если ущерб возмещен добровольно, также не предусмотрено их уголовно-досрочное освобождение.

В апреле 2024 года на совещании о состоянии промышленности Лукашенко обращал внимание на проблему роста коррупционных схем.

Дело рассматривает суд Ленинского района Минска. Статья 430 УК РБ — это статья о получении взятки. Часть 2 (повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере) — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Часть 3 (взятка, совершенная лицом, ранее судимым за взяточничество или занимающим ответственное положение, либо в особо крупном размере, либо организованной группой) — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Гендиректором ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович стал в 2020 году, до этого он 3 года был директором ОАО «Кузлитмаш» в Пинске — это станкостроительное предприятие, тоже часть холдинга «БЕЛАЗ». А еще раньше на этом предприятии он был первым замдиректора по маркетингу и производству. Трудовой путь начал также с «БЕЛАЗа» — пришел работать мастером в термогальванический цех после Белорусской государственной политехнической академии, которая в 2002 году преобразована в БНТУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com