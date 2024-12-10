Тот самый газопровод 2 Эль Мюрид

10.12.2024, 14:53

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Эль Мюрид

Снова заговорили о забытом уже проекте газопровода из Катара через Сирию.

Крах режима Асада может возобновить забытый уже проект газопровода из Катара в направлении Европы через Турцию, Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Мы еще с Маратом Мусиным в начале десятых годов писали, что этот проект во многом сформировал конфигурацию интересов вокруг Сирии, и теперь он может снова возникнуть, причем в практическом плане, так как последнее препятствие в виде режима Асада устранено, а позиции конкурентов: Ирана и России за эти одиннадцать дней турецкой СВО рухнули в пропасть.

Турецкий проект «газового хаба», подкрепленный потоком газа из катарского месторождения, станет очень важным игроком на европейском рынке, причем турки получают возможность диктовать каждому из поставщиков газа свои условия, играя на противоречиях между ними. Это означает, что нынешние абсолютно неприемлемые условия, выдвинутые Турцией Газпрому в отношении Турецкого потока-2, могут в итоге оказаться шоколадными и верхом уступчивости Турции, если проект катарского газопровода будет действительно согласован, утвержден и запущен в работу.

Сообщают, что Катар установил прямой контакт с ХТШ и Джулани.

В реальности эти контакты существовали все время, просто сейчас они легализованы в публичном пространстве.

Интерес Катара в свете проекта газопровода «Месторождение Северное - Европа» очевиден. Будет крайне любопытно, сможет ли Катар протолкнуть своего кандидата на пост министра энергетики в переходном правительстве и в следующем, уже постоянном.

Эль Мюрид, Telegram

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