«Взяли на вокзале»: почему задержали лучшего футболиста Беларуси-2021 и его жену 10.12.2024, 15:03

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Андрей Соловей

Андрея Соловья судили по протестной статье.

Появилась информация о том, что лучший футболист Беларуси-2021, нападающий «Славии» Андрей Соловей и его жена Оксана наказаны судом режима Лукашенко по Первомайскому району Минска по части 1-й статьи 342 режимного кодекса, которой обычно карают участников протестов в Беларуси. «Приговор» был вынесен еще 19 ноября. Позже «Трибуне» стало известно, что супруги получили по два года «домашней химии» – ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Журналистам удалось выяснить некоторые детали этой истории.

Соловей пропустил большую часть чемпионата-2024 из-за травмы – перелома малой берцовой кости, полученного еще в межсезонье. На поле форвард впервые появился только 3 августа – и сразу отметился дублем в матче с «Днепром» (2:1), причем вышел только на заключительные 18 минут. После этого футболист участвовал в каждом туре, а с 17 августа вообще проводил полные матчи. Тем удивительная информация о том, что 19 ноября над футболистом и его женой прошла расправа по протестной статье. После этой даты Соловей сыграл два матча чемпионата (с «Гомелем» и «Торпедо-БелАЗ»), а непосредственно перед ней также никаких игр не пропускал.

Сообщения о судилище, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в «Славии» вызвали удивление. По словам собеседников, никто из игроков даже не подозревал и не догадывался, что еще в ноябре над их одноклубником состоялся «суд». В курсе ситуации были только клубные руководители и главный тренер, и они никому ничего не рассказывали.

По информации «Трибуны», ситуация закрутилась около двух месяцев назад, в начале октября, когда Соловей вместе с женой возвращались из Березы, Родины футболиста, в Минск. Собирались ехать поездом, но прямо перед посадкой на вокзале к ним подошли носители формы – пара была доставлена в РОВД Лукашенко по Березовскому району, где и узнала о сути претензий. Как оказалось, «силовиков» заинтересовала некая фотография, на которой были запечатлены игрок и его жена на мирной акции протеста в 2020 году в Минске. Соловьям вменили нарушение «закона» по части 1-й статьи 342 лукашенковского уголовного кодекса – «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». По этой статье режим активно «судит» тех, кто выходил на акции протеста в 2020 году.

Первая часть статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до четырех лет.

В тот же день супругов отпустили до суда под залог.

Очень вероятно, что внимание Соловьи привлекли после того, как лукашисты задержали одного из родственников супруги футболиста за участие в акции протеста и изучили в телефоне различные чаты и переписки. По данным издания, случилось это еще в первой половине 2024 года.

Футболиста и его жену «судили» 19 ноября в лукашенковском «суде» по Первомайскому району Минска. По данным правозащитников, приговор вынесла Наталья Дедкова – дала супрагам по два года «домашней химии». По данным правозащитников, с 2020 года в Беларуси таким образом незаконно наказано около тысячи человек. «Домашняя химия» запрещает употреблять спиртные напитки, покидать свое жилище в выходные и праздничные дни, отсутствовать дома с 22 часов вечера до 6 часов утра следующего дня. Плюс ежемесячно удерживается 25 процентов от зарплаты. При каких-то нарушениях осужденному могут ужесточить наказание, в том числе и перевести в колонию.

Задержание и суд на участие Соловья в тренировочном процессе и играх не повлияли. Тем более финишные туры не предполагали выездов за сутки: предпоследний «Славия» проводила в соседнем Гомеле и выезжала в день игры, а закрывала чемпионат у себя в Мозыре.

В клубе знают о приговоре футболисту, в том числе о необходимости удерживать четверть зарплаты. По данным журналистов, форвард в «Славии» получает максимум не для игроков сборной – 5250 рублей до вычета налогов.

Контракт со «Славией» у нападающего, которому 13 декабря исполнится 30 лет, заканчивается 31 декабря 2024 года. Источники, знакомые с ситуацией, очень сомневаются, что в Мозыре захотят продлевать с игроком соглашение. Или, как предполагают те же собеседники, клубу просто не дадут этого сделать сверху. И еще вопрос, сможет ли лучший футболист Беларуси-2021 в принципе трудоустроиться в какой-либо команде чемпионата страны после этой истории.

В этом чемпионате на счету Соловья 3 гола и 1 результативная передача в 15 матчах. Ну а «Славия» заняла очень скромное 11-е место.

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