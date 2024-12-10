«За несколько часов опять раскупили билеты» 10.12.2024, 15:25

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Минчане снова выстроились в очередь.

Спектакли Белорусского государственного театра кукол в последнее время стали одними из самых востребованных. Постановки здесь всегда собирают полный зал, а зрители готовы проводить долгие часы в очередях за билетами. И вернуться домой с ними получалось далеко не у всех.

Во вторник за несколько часов раскупили практически все билеты на вторую половину января. Руководство театра рассказало, как будет решать вопрос с ажиотажем и очередями, пишет «Онлайнер» .

Театр кукол и прежде привлекал оригинальными авторскими постановками («Интервью с ведьмами», «Записки юного врача», «Пансион Belvedere», который идет уже восемь лет), однако именно в этом году у касс стали вырастать невообразимые очереди.

В начале ноября белорусы поделились фотографиями длинных очередей. Чтобы купить билеты на декабрьские спектакли, некоторым людям пришлось приехать к театру в 6 утра. И это при том, что кассы начинают работу в 10:00. Купить квитки можно было на официальном сайте, но из-за наплыва интернет-покупателей продажи онлайн легли. Все билеты, как горячие пирожки, разошлись за несколько часов.

В чем причина такого ажиотажа? Их несколько: это и постановки главного режиссера Евгения Корняга, которые всегда вызывают живой интерес зрителя, и маленький зал. Больше 236 человек он, увы, вместить не сможет.

А как было на этот раз?

О продажах на вторую половину января объявили утром во вторник — в рабочий день, и билеты начали скупать в режиме онлайн. Журналисты приехали к театру около 12 часов. Очередей на этот раз не было. Возможно, как раз таки потому, что продавать квитки стали в будний. Несколько человек пытались купить билеты на долгожданные спектакли, однако свободных билетов, увы, в доступе не было.

— Если будут возвраты, можно оставить контакты, чтобы сообщили? — спросил мужчина.

— Следите за сайтом. Билеты могут появиться там.

В продаже оставались лишь билеты на 14 января — на спектакль «Мроіва», премьера которого состоялась в прошлую субботу, и «Ноч перад Калядамі», запланированный на 16-е число. Но и их разбирали моментально. Парень только попытался взять два билета на свободные места, указанные на экране, как вдруг услышал: «Их уже купили через интернет». Что ж, пришлось оперативно купить два других.

— Я вообще удивлена, что эти билеты в продаже остались, — поделилась мнением одна из покупательниц.

Перед уходом журналистов на «Мроіва» осталось всего несколько билетов.

Как в театре собираются решать вопрос с ажиотажем?

Очередь — явление двоякое. С одной стороны, наверняка льстит понимание, что именно вокруг спектаклей твоего театра есть настоящий ажиотаж, а с другой — не каждый готов так долго простаивать у касс. О том, как театр собирается решать эту проблему, рассказала директор театра кукол Татьяна Толстик:

— В январе мы увеличили количество вечерних спектаклей. Было предложение зрителей, и мы прислушиваемся к ним. Нужно дать возможность купить билет не только по живой очереди, но и на онлайн-площадке. На сегодняшний момент идет активная модернизация сайта для того, чтобы любой человек, даже не минчанин, мог из любой точки Беларуси зайти на сайт и купить билет.

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