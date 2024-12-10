«Путину придется признать свой проигрыш в Беларуси» 4 10.12.2024, 15:26

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Борислав Береза

Любой режим падает, даже если ему рисуют 95 процентов поддержки.

Все удивляются тому, насколько быстро в Сирии пал режим Асада — за 11 дней. Почему это произошло так стремительно? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Власть Асада держалась исключительно на двух вещах — это диктат, построенный на силовиках, а также помощь России и Ирана. Иран помогал через «Хезболлу». «Хезболла» сейчас была полностью ослаблена Израилем, фактически разбита. Россия сконцентрирована на Украине. Соответственно, дать помощи не смогла. Более того, был официальный ответ России о том, что у нее сейчас другие приоритеты.

Учитывая, что не было никакой помощи ни от Ирана, ни от России, рассчитывать было не на что. А силовики просто-напросто не смогли противопоставить ничего организованным повстанцам. Вот и все, закончилось все очень быстро и стремительно. Так падает любой режим, даже если на выборах ему рисуют 95% поддержки.

Путину, по-моему, также рисовали 84. Но когда падет его режим (а падет он стремительно и быстро), будет точно такая же реакция. И точно также будут радоваться те, кто молчали, когда рисовали Путину его голоса на выборах.

— Главным бенефициаром событий в Сирии называют главу Турции Эрдогана. Эрдоган переиграл Путина в Сирии?

— Смотрите, я бы не был таким уверенным. Силы, которые пришли сейчас к власти в Сирии, они не протурецкие. Да, есть определенное направление, которое контролируют турки, но они абсолютно отслеживают свои интересы. И формат, который они будут выбирать, будет не протурецкий. Это будет, скажем так, или же исламская диктатура, или же военная диктатура.

Вопрос в том, насколько они будут сотрудничать с Турцией, зависит только от личных заинтересованностей и мотиваций, которые будут учтены или не учтены турками в этом случае. Просто партнеры в виде Ирана и России будут заменены на других партнеров. И не факт, что ими станет Турция.

— Путин не стал спасать свою марионетку Асада. Будет ли он защищать Лукашенко, если случится что-то подобное?

— Путин считает Беларусь своей территорией, абсолютно своей. Просто по какому-то недоразумению там еще существует «губернатор», который чувствует свою вольность. Ни больше, ни меньше. Поэтому он рассматривает Беларусь как свою территорию, входящую в состав Российской империи.

Но Путин рассчитывает со временем это исправить. Он будет защищать не Лукашенко, Лукашенко ему безразличен, как и любой другой белорус. Путин будет отстаивать свои интересы.

Но если же он не сможет ничего противопоставить, если силы внутри Беларуси поднимутся настолько, что он увидит свою невозможность этому противодействовать, а все силы России сейчас сконцентрированы в Украине, тогда Беларусь получит независимость.

Если Беларусь обратится к Западу, и ее поддержат, то у Путина не будет никакого варианта, кроме как признать свой проигрыш. Очередной проигрыш после Молдовы, Румынии и сейчас еще и Сирии. Кроме того, надо еще один момент не забывать: допустим, Путин сможет привести российских полицейских, которых переоденут в белорусскую форму, он сможет даже использовать определенных пророссийски настроенных чиновников внутри правительства. Но Путин не сможет ввести войска в Беларусь, если страна поднимется самостоятельно, восстанет народ.

Путин точно также защищал режим Януковича. Если вы помните, он присылал свой ОМОН, он присылал своих снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, он присылал своих инструкторов. Это все, что у него было в тот момент. Сейчас он, конечно же, будет пробовать большими инструментами пользоваться. Но опять же, спектр их не очень велик.

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