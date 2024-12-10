The Washington Post: ЦАХАЛ продвигается вглубь Сирии 10.12.2024, 15:39

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Израильтяне занимают заброшенные сирийские военные объекты.

Спустя несколько часов после того, как сирийские повстанцы захватили Дамаск, израильские войска стали занимать стратегические объекты на территории Сирии. Это первый случай пересечения границы с момента завершения войны Судного дня в 1974 году.

Об этом сообщает The Washington Post.

Официальные представители Израиля утверждают, что действия носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности страны.

В частности, израильские войска заняли заброшенные сирийские военные объекты во избежание их использования террористами или другими группировками против Израиля.

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