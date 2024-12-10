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В Пинске мужчина получил денег в банке больше, чем ожидал

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  • 10.12.2024, 15:37
  • 2,760
В Пинске мужчина получил денег в банке больше, чем ожидал

Он поплатился за ошибку кассира.

14 октября этого года в отделении банка мужчина менял валюту. Он передал сотруднице учреждения 400 евро, и получил от нее белорусские рубли. При пересчете денег он увидел, что кассир ему ошибочно передала еще и 350 евро, однако не вернул их и покинул здание, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В конце дня в банке обнаружили недостачу. При просмотре видео с камер наблюдения стало ясно, кому ошибочно выдали 350 евро: мужчина отделил их от общей суммы.

В отделении несколько дней ждали, что мужчина вернет ошибочно полученные деньги, однако он в банк не обратился.

Тогда банк объявился с заявлением в милицию. Мужчину нашли и завели на него уголовное дело, несмотря на то, что ущерб он погасил в полном объеме.

По ч. 1 ст. 205 (Кража) УК Беларуси максимальное наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

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