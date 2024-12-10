ГАИ вновь взялась за маршрутки
- 10.12.2024, 15:55
Названо одно из частых нарушений.
Сотрудники ГАИ города Гродно провели рейдовые мероприятия, связанные с проверкой маршрутных транспортных средств.
Его цель – «профилактика и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспорта, перевозящего пассажиров».
Используя негласный контроль за дорожным движением инспекторы изучили дорожную ситуацию, связанную с нарушением ПДД со стороны водителей маршруток.
Самые частые нарушения:
- не использование ремней безопасности водителями,
- нарушение правил маневрирования,
- проезд на запрещающий сигнал светофора.
Как отметили в ГАИ Гродно, особое внимание уделили контролю за эксплуатацией пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении.