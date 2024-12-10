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«В радиусе поражения — Москва и порядка 20 военных аэродромов»

  • 10.12.2024, 16:14
«В радиусе поражения — Москва и порядка 20 военных аэродромов»

Военный аналитик о возможностях украинской ракеты-дрона «Пекло».

Дрон-ракета «Пекло» — это новое слово в возможностях Сил обороны Украины в нанесении ударов по военным объектам на территории Российской Федерации. Об этом сказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

«Дрон-ракета — это оружие, сочетающее свойства как беспилотного летательного аппарата, так и, соответственно, ракеты. Оно способно совершать автономный полет, поражать цели на большом расстоянии и нести боезаряд. В нашем случае «Пекло» может поражать цели на расстоянии порядка 700 км. Боевая часть, по оценке специалистов, порядка 50 кг», — отметил Снегирев.

Дрон-ракета отличается от традиционных своей способностью изменять курс, обходить препятствия и действовать в условиях противодействия системы радиоэлектронной борьбы, пояснил аналитик.

«Разработка таких систем обусловлена необходимостью точного поражения целей, минимизации непосредственных рисков для военных и снижением стоимости по сравнению с традиционными средствами», — дополнил спикер.

По словам Снегирева, себестоимость дрона-ракеты «Пекло» — порядка одного миллиона долларов.

«Оружие имеет малогабаритный турбореактивный двигатель. Крылья и другие детали ракеты-дрона говорят о том, что она была создана по аэродинамической схеме с инерционной системой навигации, позволяющей максимально избегать средств радиоэлектронной борьбы противника и, соответственно, возможности уничтожения системами противовоздушной обороны», — акцентировал аналитик.

На данный момент уже известно о пяти успешных случаях Силами обороны применения дрона-ракета «Пекло», дополнил Снегирев.

- В радиусе поражения находится не только столица государства-агрессора, но и порядка 20 аэродромов тактической авиации ВКС Российской Федерации. Причем в зоне поражения такие ключевые аэродромы, как Миллерово, Саваслейка и Энгельс. Аэродромы Энгельс и Саваслейка — это места базирования стратегических бомбардировщиков Российской Федерации, которые она использует для террора, в первую очередь, против мирного населения украинских городов, — подчеркнул эксперт.

По мнению Снегирева, «Пекло» — это действительно инновационный прорыв украинской оборонной промышленности.

«Есть еще весьма интересная деталь: на верхней части фюзеляжа ракеты-дрона конструкции-крепления говорят о том, что она, возможно, может запускаться не с земли, а с воздушных носителей, то есть истребителей. Это повышает ее тактико-технические характеристики и возможности поражения целей в глубинных районах Российской Федерации», — сказал Снегирев.

Массовый характер использования данных дронов-ракет, считает аналитик, ставит под сомнение использование врагом аэродромов в глубине РФ.

«Теперь мы имеем возможность бить по территории Российской Федерации с дальностью поражения целей, вдвое превышающей американские ATACMS. Поэтому это совершенно новое слово в возможностях Сил обороны Украины в нанесении ударов по военным объектам на территории Российской Федерации. Россия фактически лишается такого понятия, как монополия на нанесение ударов по центрам принятия решений», — резюмировал эксперт.

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