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В Беларусь с Финского залива смещается фронтальный раздел

  • 10.12.2024, 16:25
В Беларусь с Финского залива смещается фронтальный раздел

Это скажется на погоде в стране.

11 декабря погоду в Беларуси будет определять влажная воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами, а днем по югу страны во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

12 декабря ночью сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, днем погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Финского залива. Облачно с прояснениями. Ночью местами по стране небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель. Ночью в отдельных районах по югу республики ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.

Похолодает.

13 декабря погодные условия ночью продолжит определять холодный фронт, смещающейся на территорию Украины; в дневные часы страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической воздушной массе. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, слабая метель, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью на большей части, днем по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-9°С, максимальная днем -1..-7°С.

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