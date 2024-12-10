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Эксперт: Ситуация в Сирии достаточно стабильна

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  • 10.12.2024, 16:28
Эксперт: Ситуация в Сирии достаточно стабильна

В течение ближайших недель будет создано новое правительство.

В течение ближайших недель в Сирии будет создано новое правительство. Об этом сегодня заявил директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

- Вполне очевидный сценарий. Мы видим сейчас консолидацию власти в руках лидера Хайят Тахрир аш-Шам. И, собственно, сейчас это происходит достаточно быстро, мирно, и в целом можно сказать, что в течение ближайших недель будет создано новое правительство и, соответственно, будут приняты какие-то политические решения, в том числе, вероятно, подготовка к новым выборам. Естественно, что параллельно с этим происходят другие процессы, которые вполне могут осложнить это движение, — сказал он.

Но в целом внутренняя сирийская ситуация стабильна как для страны, пережившей революцию.

Директор Центра ближневосточных исследований считает, что сирийское общество и его культурная традиция несколько отличается от традиций Афганистана или Ливии. Он обратил внимание, что основной мотив, который сейчас звучит в сирийских городах, — о том, что нация едина, необходимо создавать институты, необходимо восстанавливать нормальную жизнь.

- И это дает определенную надежду, что, собственно, новое, самоназначенное пока, до выборов, руководство Сирии понимает риски, которые существуют, и они понимают, что именно по этим критериям будут оценивать их деятельность и присматриваться к ним в мире. А Сирия нуждается в ресурсах, и они будут вести себя соответственным образом, — сказал Семиволос.

Что касается России, то Семиволос констатировал, что она собирает остатки своих войск на территории Сирии и пытается их эвакуировать.

- Все остальные вопросы пока совершенно подвисают в воздухе, — сказал он.

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