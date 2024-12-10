В Минске выставили на продажу квартиру, где жил белорусский классик Кондрат Крапива 4 10.12.2024, 16:43

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Именно здесь он написал две последние пьесы.

Четырехкомнатную квартиру, в которой жил белорусский классик Кондрат Крапива, выставили на продажу. Именно здесь он написал две последние пьесы. И из всех адресов, которые сменил писатель за жизнь, на этом доме висит мемориальная доска в его честь, пишет Realt.

Эту девятиэтажную сталинку около станции метро «Академия наук» вы наверняка знаете. На первом этаже там сейчас магазин «Кравт» и салон светильников. А с середины 60-х на третьем этаже в этом доме жил белорусский писатель Кондрат Крапива вместе семьей.

Хоть этот адрес был не единственным за всю жизнь классика, мемориальная доска висит именно на этом доме. Еще Кондрат Атрахович (это настоящая фамилия Крапивы) успел пожить на улице Губернаторской (сегодня это Ленина), на Свердлова около стадиона «Динамо» (но этот дом был разрушен в первые дни войны), в Сторожевке и на проспекте Независимости, 12.

Кстати, в том же доме и на том же этаже жил и сын Кондрата Крапивы.

Кондрат Крапива родился в 1896 году и умер в 1991.

— Постоянно звучали разговоры об искусстве. Когда речь заходила о живописи, начинались споры: отец отстаивал Кандинского и Малевича, а дед — Репина и Серова. Но духовное пространство все равно оставалось монолитным, — вспоминала атмосферу внучка писателя Елена Атрахович. — Дед любил, когда мы собирались все вместе за круглым столом под абажуром. В такие моменты он, видимо, чувствовал себя совершенно счастливым.

Именно в этой квартире Кондрат Крапива написал две свои последние пьесы — «Брама неўміручасці» и «На вастрыі».

В квартире Кондрата Крапивы четыре комнаты. Ее общая площадь составляет 107 квадратов, жилые из них 80. Привлекает внимание метраж гостиной — больше 35 квадратов. Здесь два широких окна, а на полу лежит паркет.

В еще одной комнате тоже два окна. В третьей — панорамное остекление. В квартире две лоджии с видом во двор.

Санузел в квартире раздельный. Площадь кухни — 8 квадратов.

Стоит такая квартира с историей 155 тысяч долларов. Метр выходит 1 443 доллара.

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