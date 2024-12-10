Торговый тупик: Китай резко сокращает экспорт в Россию 5 10.12.2024, 16:48

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У РФ возникли серьезные проблемы.

Экспорт товаров из Китая в Россию в ноябре, выраженный в юанях, сократился на двузначный показатель, что стало резким изменением после октябрьского роста на 24%. Это снижение зафиксировано впервые за последние четыре месяца, согласно информации, предоставленной китайской таможней во вторник, 10 декабря, сообщает dialog.ua со ссылкой на Reuters.

Объем экспортных поставок в Россию сократился на 10,5 % в годовом выражении, что стало первым спадом с июля текущего года.

Импорт товаров из России в ноябре также сократился на 7,4 % в юаневом выражении, что является ухудшением по сравнению с сокращением на 4,3 % в октябре. При этом Таможенное управление Китая не предоставило детализированной информации о товарах, которые продавались или закупались между двумя странами.

Российский диктатор Путин 4 декабря отметил, что главной проблемой в торговле между Россией и Китаем остаются расчеты в национальных валютах. Он утверждал, что центральные банки обеих стран работают над решением этого вопроса. Однако, судя по всему, ничего придумать не удалось. Пекин, опасаясь вторичных санкций Запада, сократил до минимума финансовое взаимодействие с РФ.

На фоне происходящих событий в ноябре китайский производитель телевизоров, выпускающий продукцию под брендами Philips, Sharp и Sony, остановил работу своего завода в Ленинградской области недалеко от Санкт-Петербурга. Причиной стали проблемы с оплатой поставок запчастей от иностранных поставщиков.

Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем в ноябре составил 145,9 млрд юаней (около $20,14 млрд), что на 5 % меньше, чем в октябре.

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