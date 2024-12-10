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Украинские морпехи уничтожили колонну техники оккупантов

  • 10.12.2024, 16:48
  • 1,972
Украинские морпехи уничтожили колонну техники оккупантов

И остановили продвижение российской пехоты.

Бойцы 555-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на окраине одного из населенных пунктов, контролируемого украинскими защитниками, с помощью дронов зафиксировали колонну российской военной техники.

Российская пехота совершила высадку для продвижения вглубь села. Однако позже, в нескольких десятках метров от места высадки россиян, морские пехотинцы с помощью дронов и артиллерии уничтожили их технику, сообщили Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в это время оккупанты продвинулись и временно закрепились в селе. Бойцы 555-го батальона отправились на британской бронемашине Mastiff в этот населенный пункт, чтобы остановить их продвижение. После успешной работы ББМ Mastiff украинская пехота провела «зачистку» и не допустила продвижения захватчиков.

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