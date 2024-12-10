Белоруска упала с четвертого этажа отеля в Таиланде и получила тяжелые травмы

Белоруска упала с четвертого этажа отеля в Таиланде и получила тяжелые травмы2
- 10.12.2024, 17:05
- 3,482
Ее транспортировали в Беларусь.
23-летняя белоруска, которая отдыхала в городе Патонг на западном побережье тайского острова Пхукет, выпала с четвертого этажа отеля и получила серьезные травмы. О несчастном случае местные СМИ писали в конце ноября, отмечает «Онлайнер».
По данным полиции, туристка вернулась поздно вечером в отель и поняла, что забыла ключ. Она попыталась забраться в номер через окно по пожарной лестнице, но сорвалась и упала на землю. В сознании ее доставили в больницу.
Информация об этом также появлялась в сообществе «Пхукет, русский клуб» в Facebook: там для пострадавшей (ее имя — Екатерина) организовали сбор на лечение и транспортировку в Беларусь, на которой, как утверждается, настаивали тайские врачи.
«Такая глупая ошибка привела к очень серьезным травмам, переломано буквально все (кроме головы): руки, ноги, позвоночник, ребра, которые проткнули легкие, разорвана печень…» — написала автор поста со сбором средств.
Сегодня пресс-служба МИД сообщила , что Екатерине помогли вернуться в Беларуси.
Она продолжает лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях.