Новый заряженный Ford Mustang официально стал самым быстрым авто из США 10.12.2024, 17:17

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Новый заряженный Ford Mustang официально стал самым быстрым авто из США

Спорткар Ford Mustang GTD продемонстрировал свои способности на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Лимитированное купе установило рекорд круга среди всех американских авто. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

Новый Ford Mustang GTD проехал 20,8-километровый круг Нюрбургринга за 6 минут 57,685 секунды. Заезд состоялся еще 7 августа, однако его видео и результат обнародовали только сейчас.

Заряженный Ford Mustang GTD оказался на 4,3 секунды быстрее Dodge Viper ACR, который проехал круг за 7 минут 1,3 секунды. Также он опередил такие авто, как Porsche 911 GT3 (6:59.93) и Ferrari 296 GTB (6:58.70). В 2025 году команда Ford попытается улучшить свое достижение.

Напомним, что абсолютный рекорд Нюрбургринга среди серийных авто на данный момент принадлежит суперкару Mercedes-AMG One и составляет 6 минут 29,09 секунды.

Впрочем, новый Ford Mustang GTD дешевле большинства конкурентов, хоть и очень дорогой по меркам Mustang. Он стоит от 300 000 долларов и будет выпущен лимитированной серией из 2000 авто.

Спорткар Ford Mustang GTD оснащен 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 815 л. с. Купе облегчили и разработали для него аэродинамический пакет с обвесом и антикрылом, а замедляют его карбоново-керамические тормоза. Авто способно развить 325 км/ч, то есть это самый мощный и быстрый Ford Mustang.

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