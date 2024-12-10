Зеленский: Путин постарается отомстить за падение Асада 10.12.2024, 17:34

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Поэтому Украина нуждается в помощи.

Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Смелый» Асад сбежал к Путину. Куда убежит Путин? Нынешний День прав человека сопровождается ужасными фотографиями сирийских тюрем и застенков, которые были открыты после побега Асада. Там людей унижали в течение многих лет. Мужчин и женщин. Их избивали, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия», - говорится в сообщении.

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