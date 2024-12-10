В Сирии назначили главу переходного правительства: что о нем известно 10.12.2024, 17:52

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Мухаммед аль-Башир

Мухаммед аль-Башир будет занимать этот пост до марта.

Главой временного правительства Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир, сообщает Reuters.

О своем назначении аль-Башир объявил в эфире национального телевидения во вторник, 10 декабря. Он будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

Агентство Bloomberg пишет, что повстанческая группировка, свергшая режим диктатора Башара Асада, поручила аль-Баширу сформировать переходное правительство. Он сформирует кабинет министров, чтобы управлять переходным периодом и избежать сползания в хаос.

Аль-Башир, инженер по образованию, был главой квазиправительства, созданного в 2017 году исламистской группировкой Хайят Тахрир аш-Шам, свергнувшей правительство Асада на выходных. Администрация имела штаб-квартиру в Идлибе для управления городом на северо-западе Сирии и другими контролируемыми повстанцами территориями.

По данным Arabiya TV, решение поручить ему сформировать переходное правительство состоялось после встречи между аль-Баширом, лидером повстанцев Мохаммедом аль-Джолани и премьер-министром Сирии во время правления Асада Гази аль-Джалали.

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