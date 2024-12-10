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Белорусский шеф-повар шокировал подписчиков рецептом новогоднего салата из «Роллтона»

  • 10.12.2024, 17:57
  • 1,112
Белорусский шеф-повар шокировал подписчиков рецептом новогоднего салата из «Роллтона»

Идея многим пришлась по вкусу.

Когда традиционные «Селёдка под шубой» и «Оливье» немного поднадоели, хочется удивить гостей (и себя любимого) чем-то необычным. Как раз в преддверии Нового года белорусский шеф-повар Дмитрий Новицкий опубликовал на просторах TikTok видео, в котором поделился рецептом салата из... «Роллтона», пишет «Телеграф».

@chef_novicki 🍜 САЛАТ ИЗ ЛАПШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА 7 МИНУТ 🍜 ✅Кукуруза консервированная 80 гр ✅Ветчина 150 грамм ✅Яйцо отварное 2 шт ✅Сыр Чеддер 40 грамм ✅Чеснок 1 зубчик ✅Лапша быстрого приготовления 1 пачка ✅Майонез с укропом/петрушкой по вкусу #шефновицкий #вкусно #chef #tasty #лапша #noodles #салат #salad #dish ♬ оригинальный звук - Новицкий Дмитрий

Шеф-повар отметил, что для новогоднего салата из лапши быстрого приготовления, который, по его словам, можно сделать за 7 минут, белорусам понадобятся:

• 80 граммов консервированной кукурузы,

• 150 граммов ветчины,

• 2 отварных куриных яйца,

• 40 граммов сыра «Чеддер»,

• 1 зубчик чеснока,

• 1 пачка «Роллтона»,

• майонез с укропом/ петрушкой по вкусу.

Собственно, рецепт проще некуда. Сперва повар посоветовал нарезать пачку сухих макарон, бросить их в кипящую воду на 3 минуты и посолить (всё, как обычно). В отдельной миске нужно смешать кукурузу, ветчину, яйца, рубленый раздавленный чеснок, сыр и приправу от «Роллтона» (вместо соли). Всё это дело необходимо перемешать, добавить сваренную лапшу и майонез. Вуаля — салат готов.

Между тем пользователи TikTok как это блюдо только не называли: и «Студенческий», и «салат для непрошеных гостей», и «баланда». Впрочем, большинство их них шеф-повар всё-таки не убедил. Белорусы лишь оставляли смеющиеся смайлики и писали, что «не дай бог такой салат на новогоднем столе».

«На праздник — не знаю, вряд ли. А вот для перекуса на работу — вполне. И первое, и второе», — прокомментировала видео одна из подписчиц соцсети. Другая добавила: «Из Whiskas круче получается… Пять лет на новогоднем столе. Ни на что не променяем!»

Однако были и те, кому столь необычная идея пришлась по вкусу. Более того, многие писали, что уже пробовали салат из «Роллтона», но только в других вариациях: кто-то добавлял крабовые палочки, а кто-то — свежий огурец. «Я тоже делала такое блюдо. Вкусно. Но на вкус и цвет товарищей нет», — отметила в комментариях белоруска.

«Сухую лапшу смешать с майонезом, а потом добавить остальные ингредиенты. Салат скорее повседневный. Никак не новогодний», — предложил немного модернизировать рецепт пользователь соцсети. Другой добавил: «Если лапшу заранее залить майонезом, получится вкуснее».

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