Владимир Кличко может вернуться в ринг, чтобы снова стать чемпионом мира 10.12.2024, 18:29

Владимир Кличко

Последний профессиональный поединок украинского боксера состоялся в 2017-ом году.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, долгое время доминировавший в тяжелом весе, может вернуться в ринг ради одного чемпионского боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейха, которое опубликовал авторитетный ресурс Fight Hub TV в социальной сети Х.

- Хочу увидеть тебя в ринге еще один раз. Чтобы у тебя был шанс снова стать чемпионом мира. Увидим, каким будет исход боя Фьюри и Усика, каким будет исход боя Дюбуа (с Джозефом Паркером в феврале 2025-го - Ред.), - обратился к Владимиру саудовский спортивный чиновник.

Аль аш-Шейх заверил украинского экс-боксера, что он попросит WBC, IBF, WBA и WBO, чтобы Кличко «дали возможность добиться мечты».

Предложение Турки 48-летний Владимир встретил с улыбкой на лице. Но пока не ответил.

В то же время, промоутер Том Леффлер, который в свое время вместе с братьями Кличко основал K2 Promotions, не исключает возможности того, что Владимир вернется в ринг.

- Владимир Кличко в какой-то момент мечтал побить рекорд Джорджа Формана (боксер объединил пояса в возрасте 46 лет и 169 дней - Ред.) и стать старейшим чемпионом в тяжелом весе, - сказал он в комментарии Sky Sports.

При этом Леффлер добавил, что не желает говорить о конкретных планах Кличко-младшего от его имени.

Отметим, что Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой 21 декабря, который можно будет смотреть в Украине, за три пояса WBC, WBO и WBA. А вот четвертым и последним поясом IBF в тяжелом весе владеет 27-летний британец Даниэль Дюбуа.

- Кличко не будет биться с Усиком, потому что это его соотечественник, но с такими людьми, как Даниэль Дюбуа, - вполне возможно... Многое зависит от того, что произойдет 21 декабря, - сказал Леффлер.

- Если мы снова увидим Владимира на ринге, я думаю, многие болельщики будут очень рады этому, - добавил промоутер.

Интересно, что еще один известный промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Boxing News сказал, что Кличко-младший хочет попытаться противостоять нынешним супертяжеловесам.

- Мы несколько раз общались с ним в Саудовской Аравии, особенно плодотворно в последний раз, и он дал понять, что хочет вернуться и сразиться, - прокомментировал Уоррен.

К слову, ранее в СМИ писали, что поединок Кличко - Дюбуа мог состояться 22 февраля 2025 года в аравийском Эр-Рияде. И команды боксеров вроде бы даже вели переговоры.

Однако промоутеров испугал недавний бой Майка Тайсона против Джейка Пола, поэтому они отказались от такой идеи, мотивировав это тем, что 48-летний Кличко не сможет провести полноценный 12-раундовый поединок против младшего на 20 лет британца.

Отметим, что последний профессиональный поединок Владимира Кличко состоялось 29 апреля 2017 года. Тогда он проиграл нокаутом британскому боксеру Энтони Джошуа. Этот бой был за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

После этого поражения Владимир официально завершил свою профессиональную боксерскую карьеру.

Сейчас он активно занимается благотворительностью, помогает ВСУ и посещает различные мероприятия в разных уголках мира, где рассказывает о войне России против Украины и собирает деньги на нужды страны.

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