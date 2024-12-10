Госдеп США опубликовал статистику отказов белорусам в выдаче американских виз 10.12.2024, 19:39

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Есть хорошие новости.

Процент отказов гражданам Беларуси в выдаче американских краткосрочных виз заметно снизился по сравнению с показателями прошлого года, следует из данных Государственного департамента США.

Доля отказов белорусам в выдаче виз категорий B1 и B2 (деловые поездки и туризм) в 2024 финансовом году, то есть с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года, составила 28,79%. В предыдущем году она была выше — 32,8%.

Впрочем, нынешний показатель все равно хуже, чем в предыдущие годы: в 2022 финансовом году отказ в выдаче американской визы получили 26,05% белорусов, в 2021-м — 16,81%, в 2020-м — 27,01%, в 2019-м — 21,93%.

Если сравнить ситуацию по отказам с соседями Беларуси, то у них показатели следующие: Латвия — 7,67%, Литва — 21,04%, Польша — 10,99%, Россия — 38,56%, Украина — 33,45%.

Если брать постсоветские страны, то реже, чем белорусам, в выдаче визы США отказывают только гражданам стран Балтии и Азербайджана (21,46%).

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