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Минчанам, которым не нравятся цены на такси, посоветовали ездить на метро

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  • 10.12.2024, 20:02
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Минчанам, которым не нравятся цены на такси, посоветовали ездить на метро

Совет дала первый заместитель председателя Мингорисполкома.

Минчанам, недовольным ростом цен на такси, дали совет столичные власти.

Его озвучила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич в эфире СТВ.

«Если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, то послушайте – у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт, полностью логистические пути выстроены в Минске, маршрутки, поэтому право выбора для человека есть», – заявила чиновница.

Она также добавила, что «не все сошлось на такси», и рассказала о том, что в столице «вся работа местных органов власти сейчас направлена на то, чтобы люди могли добраться и на обычном транспорте».

«Мы строим новые остановки, станции метрополитена. <…> Да, более удобно, может быть, на такси, более быстро в какой-то степени. Но если все-таки есть такой большой вопрос по цене, который мы тут активно обсуждали, есть право выбора», – уверена Надежда Лазаревич.

Отметим, что после введения новых правил, в частности обязательного включения в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в начале ноября с линии ушло очень много водителей и машин.

Для того чтобы иметь возможность работать, таксисты должны были оборудовать авто, пройти обучение, на что им пришлось потратить примерно по Br1,5 тыс.

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