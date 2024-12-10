Минчанам, которым не нравятся цены на такси, посоветовали ездить на метро 7 10.12.2024, 20:02

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Совет дала первый заместитель председателя Мингорисполкома.

Минчанам, недовольным ростом цен на такси, дали совет столичные власти.

Его озвучила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич в эфире СТВ.

«Если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, то послушайте – у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт, полностью логистические пути выстроены в Минске, маршрутки, поэтому право выбора для человека есть», – заявила чиновница.

Она также добавила, что «не все сошлось на такси», и рассказала о том, что в столице «вся работа местных органов власти сейчас направлена на то, чтобы люди могли добраться и на обычном транспорте».

«Мы строим новые остановки, станции метрополитена. <…> Да, более удобно, может быть, на такси, более быстро в какой-то степени. Но если все-таки есть такой большой вопрос по цене, который мы тут активно обсуждали, есть право выбора», – уверена Надежда Лазаревич.

Отметим, что после введения новых правил, в частности обязательного включения в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в начале ноября с линии ушло очень много водителей и машин.

Для того чтобы иметь возможность работать, таксисты должны были оборудовать авто, пройти обучение, на что им пришлось потратить примерно по Br1,5 тыс.

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