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Лукашенко подписал правки в Кодекс об образовании

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  • 10.12.2024, 20:19
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Лукашенко подписал правки в Кодекс об образовании

Что меняется для учащихся, родителей, вузов и школ.

Александр Лукашенко 10 декабря 2024 года подписал новый закон, который вносит комплексные изменения в Кодекс об образовании, сообщает БелТА со ссылкой на его пресс-службу.

Сообщается, что документ нацелен на повышение эффективности, качества и доступности образования, расширение госзащиты учащихся, молодых специалистов, уязвимых категорий детей и молодежи, а также на «усиление ответственности субъектов образовательных отношений».

Среди новшеств — расширение полномочий для правительства и местных органов. Правительство получит право перераспределять молодых специалистов и направлять их на работу, предоставлять социальные гарантии. В свою очередь местные власти будут отвечать за организацию бесплатной перевозки учащихся к образовательным, культурным и спортивным мероприятиям.

Школы в сельской местности смогут обучать детей на права водителей механических транспортных средств и самоходных машин.

Расширяется перечень детей, имеющих преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты: теперь оно будет предоставлено также детям с инвалидностью до 18 лет.

Иностранным студентам будет предоставлено право получить гранты для подготовки к поступлению в белорусские учреждения образования.

В число педагогических работников теперь включаются приемные родители и родители-воспитатели в целях повышениях их статуса.

Закрепляется требование к школьникам придерживаться делового стиля в одежде.

«Законом предусмотрены также иные нормы, которые корректируют государственную политику в сфере образования с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего кодекса», — добавили в пресс-службе.

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