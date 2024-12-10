Болгария пригрозила остановить транзит газа в Сербию 10.12.2024, 20:30

Требует платежей от Газпрома.

Болгария может прекратить транзит российского газа в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» с нового года, если Газпром не обеспечит оплату в соответствии с санкциями США против Газпромбанка. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, сообщает Novinite.

По его словам, Булгартрансгаз не может продолжать транспортировку газа без декабрьских платежей, проходивших через подсанкционный Газпромбанк.

Ожидается, что российская компания объяснит свой способ оплаты, заявил Малинов.

Газпромбанк владеет основными резервами мощностей «Турецкого потока» через Болгарию в Сербию до 2039 года, что делает его платежи критически важными для деятельности Булгартрансгаза.

Однако недавние санкции США против российского банка усложнили финансовые операции.

Сербия потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, две трети из которых поставляет Газпром. Российский газ поступает через балканское продолжение газопровода «Турецкий поток», проходящего через Черное море и Болгарию в обход Украины.

На прошлой неделе агентство Bloomberg писало, что Сербия договаривается с Россией о продлении заканчивающегося в марте контракта на поставку природного газа.

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