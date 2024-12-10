В ГАИ анонсировали новшества для водителей 1 10.12.2024, 20:41

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Они касаются «писем счастья».

На улицах Минска ГАИ продолжает тестировать интеллектуальную систему, которая ловит водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД). В декабре система начнет (точная дата не сообщается) в автоматическом режиме рассылать «письма счастья» тем, кто неправильно совершает остановку и парковку транспорта, рассказали в ГАИ Минска. Позже начнут фиксировать нарушения на МКАД и в зонах, где автомобилям и мотоциклам двигаться нельзя.

Видеокамеры, которые фиксируют проезд транспорта на запрещающий сигнал светофора, есть в минском микрорайоне Зеленый Луг на пересечении улиц Богдановича и Широкой. Пока они работают в тестовом режиме, но планируется, что в 2025 году контроль будет вестись полностью автоматически, передает «Зеркало».

В ГАИ рассказали, что для того, чтобы умная система могла полноценно функционировать, для каждого перекрестка разрабатывают проект на разное количество камер. При этом будут учитывать, какие правонарушения ГАИ планирует выявлять в автоматическом режиме.

— Если хотим контролировать выезд на полосу общественного транспорта или отсутствие договора на обязательное страхование, то камер нужно немного. А вот если стоит задача выявлять сложные нарушения, такие как проезд на красный, то камеры нужно ставить не только непосредственно на перекрестке, но и на подъезде к нему, и на удалении, — сообщил заместитель начальника ГАИ Минска Денис Ливанович.

Камеры лишь фиксируют нарушения, а выявляет их искусственный интеллект. Пока он обрабатывает данные под присмотром человека, который указывает ему на допущенные ошибки. Сейчас точность программы в части фиксации проезда на красный доведена до практически безошибочной.

В ГАИ отметили, что интеллектуальная система умеет распознавать регистрационные знаки транспорта. Это позволяет выявлять отсутствие техосмотра и страховки, движение по полосе общественного транспорта и другие нарушения. Уже с декабря она начнет рассылать «письма счастья» нарушителям правил остановки и стоянки.

— Определено около 10 зон в Минске, где будем в автоматическом режиме выявлять тех, кто не соблюдает правила остановки и стоянки. Они расположены в районе крупных пересадочных узлов, спортивных комплексов и объектов республиканского значения, — уточнил Денис Ливанович. — Вскоре система начнет регистрировать нарушение правил пересечения железнодорожных переездов в Минской области. Поскольку она уже умеет распознавать номера авто и определять его местоположение при проезде на красный, сложностей на железнодорожных переездах не возникнет, ведь алгоритм тот же.

В перспективе с помощью камер планируют выявлять нарушителей, которые ездят по запрещенным для них зонам. Речь идет о мотоциклистах, которым нельзя гонять в ночное время по проспекту Независимости и улице Ленина, а также о грузовом транспорте, которому запрещено двигаться по центральным проспектам Минска.

Кстати, система уже научилась распознавать лица, чтобы автоматически определять не только регистрационные знаки, но и водителей, лишенных прав за пьяное вождение. Если машина бесправника попадает в объектив, система выдает оповещение.

Что касается МКАД, то сегодня наиболее проблемный ее участок — от Дзержинского до Партизанского проспектов. Здесь в основном отсутствуют полосы разгона и торможения, поэтому даже мелкое ДТП в час пик может серьезно затруднить движение. По словам Дениса Ливановича, для запуска такой системы контроля на МКАД установят множество радиолокационных детекторов. Они будут считывать складывающуюся дорожную обстановку, а алгоритмы искусственного интеллекта должны прогнозировать ее развитие. Программное обеспечение интегрируют в существующую автоматизированную систему управления дорожным движением Минска.

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