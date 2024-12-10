У белорусов появилась еще одна возможность встретить Новый год на море
- 10.12.2024, 21:13
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За 492 евро туда-обратно.
Национальный авиаперевозчик Belavia запустил акцию по продаже дешевых билетов в Дубай, пишет телеграм-канал компании.
Белорусам предлагают билеты в эмират за 492 евро туда-обратно.
Такие цены перевозчик предлагает на даты, начиная с 20 декабря. Так, например, на сайте авиакомпании на 21 декабря уже стоит акционный рейс. Он отправляется в 3.05 по Минску и прибывает в Дубай в 9:50 по местному времени.
По словам организации, в билеты уже включен багаж.