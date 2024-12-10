закрыть
10 декабря 2024, вторник, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белорусов появилась еще одна возможность встретить Новый год на море

  • 10.12.2024, 21:13
  • 1,114
У белорусов появилась еще одна возможность встретить Новый год на море

За 492 евро туда-обратно.

Национальный авиаперевозчик Belavia запустил акцию по продаже дешевых билетов в Дубай, пишет телеграм-канал компании.

Белорусам предлагают билеты в эмират за 492 евро туда-обратно.

Такие цены перевозчик предлагает на даты, начиная с 20 декабря. Так, например, на сайте авиакомпании на 21 декабря уже стоит акционный рейс. Он отправляется в 3.05 по Минску и прибывает в Дубай в 9:50 по местному времени.

По словам организации, в билеты уже включен багаж.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников