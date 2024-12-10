Зеленский: Еще 10-12 Patriot сделают войну бессмысленной для Путина
- 10.12.2024, 21:28
Он призвал профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в еще 10-12 системах противовоздушной обороны Patriot для полной защиты воздушного пространства.
Об этом он сказал во время встречи с председателем группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа в Киеве, пишет «Укринформ».
Глава государства подчеркнул, что для сохранения жизни украинцев главной гарантией безопасности является, «безусловно, системы противовоздушной обороны».
«Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной», – рассказал Зеленский.
«Если небо защищено, никакие КАБы (управляемые авиабомбы. – Ред.), баллистические ракеты не будут попадать по гражданской инфраструктуре Украины – по больницам, школам, университетам», – добавил он.
Президент призвал профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.
«Я действительно иногда не понимаю: полтора миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги из российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все», – пояснил Зеленский.