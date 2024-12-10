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Зеленский: Еще 10-12 Patriot сделают войну бессмысленной для Путина

  • 10.12.2024, 21:28
Зеленский: Еще 10-12 Patriot сделают войну бессмысленной для Путина

Он призвал профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в еще 10-12 системах противовоздушной обороны Patriot для полной защиты воздушного пространства.

Об этом он сказал во время встречи с председателем группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа в Киеве, пишет «Укринформ».

Глава государства подчеркнул, что для сохранения жизни украинцев главной гарантией безопасности является, «безусловно, системы противовоздушной обороны».

«Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной», – рассказал Зеленский.

«Если небо защищено, никакие КАБы (управляемые авиабомбы. – Ред.), баллистические ракеты не будут попадать по гражданской инфраструктуре Украины – по больницам, школам, университетам», – добавил он.

Президент призвал профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.

«Я действительно иногда не понимаю: полтора миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги из российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все», – пояснил Зеленский.

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