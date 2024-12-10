закрыть
10 декабря 2024, вторник, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском спасли из ямы двух маленьких щенков

  • 10.12.2024, 21:31
Под Витебском спасли из ямы двух маленьких щенков

Видео.

Работники МЧС спасли щенков, оказавшихся в яме в деревне Косово под Витебском и просидевших там сутки. Пришлось копать, сообщили в ведомстве.

Жительница деревни Косово Витебского района 10 декабря сообщила в МЧС о том, что недалеко от ее дома в яму провалились два щенка. Женщина не смогла достать их сама.

«Прибыв на место и оценив обстановку, работники МЧС сняли верхний слой земли и по очереди достали щенков», — рассказали в ведомстве.

Щенки были очень напуганы — по словам местной жительницы, они провели в яме около суток. Женщина забрала спасенных животных к себе.

Как возникла глубокая узкая яма и как там оказались два щенка, не сообщается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников