Под Витебском спасли из ямы двух маленьких щенков
- 10.12.2024, 21:31
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Работники МЧС спасли щенков, оказавшихся в яме в деревне Косово под Витебском и просидевших там сутки. Пришлось копать, сообщили в ведомстве.
Жительница деревни Косово Витебского района 10 декабря сообщила в МЧС о том, что недалеко от ее дома в яму провалились два щенка. Женщина не смогла достать их сама.
«Прибыв на место и оценив обстановку, работники МЧС сняли верхний слой земли и по очереди достали щенков», — рассказали в ведомстве.
Щенки были очень напуганы — по словам местной жительницы, они провели в яме около суток. Женщина забрала спасенных животных к себе.
Как возникла глубокая узкая яма и как там оказались два щенка, не сообщается.