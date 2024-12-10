США выделили Украине кредит на $20 млрд
- 10.12.2024, 21:45
Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.
Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
Как отметила министр финансов США Джаннет Йеллен, 20 млрд долларов от США обеспечат для Украины критически важную помощь.
«50 миллиардов долларов, которые «Большая семерка» коллективно выделяет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления», - добавила она.
В то же время в Минфине США разъяснили, что сегодня США выполнили свое обязательство о 20 млрд долларов для Украины, «перечислив эти средства в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF)». Через такой фонд средства уже будут предоставлены Украине.