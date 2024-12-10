закрыть
10 декабря 2024, вторник, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США выделили Украине кредит на $20 млрд

  • 10.12.2024, 21:45
США выделили Украине кредит на $20 млрд

Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.

Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Как отметила министр финансов США Джаннет Йеллен, 20 млрд долларов от США обеспечат для Украины критически важную помощь.

«50 миллиардов долларов, которые «Большая семерка» коллективно выделяет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления», - добавила она.

В то же время в Минфине США разъяснили, что сегодня США выполнили свое обязательство о 20 млрд долларов для Украины, «перечислив эти средства в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF)». Через такой фонд средства уже будут предоставлены Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников