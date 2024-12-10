В Минске борются с нашествием бобров 4 10.12.2024, 22:01

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Их отлавливают и вывозят их за пределы города.

В Минске борются с нашествием бобров. Сначала они погрызли деревья в Центральном районе столицы, после их деятельность заметили в Чижовке. Стволы поврежденных деревьев для их защиты обматывают металлической сеткой, сообщает minsknews.by.

Также в Минске отлавливают бобров и вывозят их за пределы города.

В Минприроды говорят, что в 2024 году было выдано около 50 разрешений на отлов и добычу бобров. В большинстве случаев их ловили в Минской области.

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