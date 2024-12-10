закрыть
10 декабря 2024, вторник, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы Шкурдай и Пекарский вышли в финал чемпионата мира по плаванию

1
  • 10.12.2024, 22:10
Белорусы Шкурдай и Пекарский вышли в финал чемпионата мира по плаванию
Анастасия Шкурдай

Главный старт уходящего 2024-го проходит в Будапеште.

Сразу два белорусских пловца отобрались на финальную дистанцию чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Состязания с 10 по 15 декабря проходят в столице Венгрии – Будапеште.

Так, белорус Григорий Пекарский вошел в топ-4 своего заплыва в полуфинале на дистанции 50 м баттерфляем. Его время – 22.05.

Интересно, что на этом заплыве был установлен мировой рекорд. Его показал швейцарец Ное Понти с результатом 21.43. Спортсмен перебил свое лучшее время на семь сотых секунды.

Пекарский же на квалификации показал время 22.08. Финал состоится 11 декабря в 20:42 по белорусскому времени.

Белоруска Анастасия Шкурдай выступала на дистанции 100 м на спине. Девушка проплыла квалификацию с результатом 56.50.

В полуфинале наша спортсменка улучшила свое время – 56.07. Она заняла третье место в своей квалификации и прошла в финал, который пройдет 11 декабря в 19:32.

Анастасия Кулешова на дистанции 50 м баттерфляем заняла восьмое место с результатом 26.06. Она проиграла более двух секунд лидеру и в итоге не прошла в полуфинал квалификации.

В среду, 11 декабря, помимо финала Шкурдай и Пекарского, в борьбу за медали вступят еще двое белорусов.

Так, Илья Шиманович начнет квалификацию на дистанции 100 м брассом. На той же дистанции среди женщин ворвется в бой Алина Змушко.

Белорусская команда выступает на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в нейтральном статусе. Ранее наша команда привезла с трех этапов Кубка мира 17 медалей, среди которых одна – золотая.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников