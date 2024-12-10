Белорусы Шкурдай и Пекарский вышли в финал чемпионата мира по плаванию 1 10.12.2024, 22:10

Анастасия Шкурдай

Главный старт уходящего 2024-го проходит в Будапеште.

Сразу два белорусских пловца отобрались на финальную дистанцию чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Состязания с 10 по 15 декабря проходят в столице Венгрии – Будапеште.

Так, белорус Григорий Пекарский вошел в топ-4 своего заплыва в полуфинале на дистанции 50 м баттерфляем. Его время – 22.05.

Интересно, что на этом заплыве был установлен мировой рекорд. Его показал швейцарец Ное Понти с результатом 21.43. Спортсмен перебил свое лучшее время на семь сотых секунды.

Пекарский же на квалификации показал время 22.08. Финал состоится 11 декабря в 20:42 по белорусскому времени.

Белоруска Анастасия Шкурдай выступала на дистанции 100 м на спине. Девушка проплыла квалификацию с результатом 56.50.

В полуфинале наша спортсменка улучшила свое время – 56.07. Она заняла третье место в своей квалификации и прошла в финал, который пройдет 11 декабря в 19:32.

Анастасия Кулешова на дистанции 50 м баттерфляем заняла восьмое место с результатом 26.06. Она проиграла более двух секунд лидеру и в итоге не прошла в полуфинал квалификации.

В среду, 11 декабря, помимо финала Шкурдай и Пекарского, в борьбу за медали вступят еще двое белорусов.

Так, Илья Шиманович начнет квалификацию на дистанции 100 м брассом. На той же дистанции среди женщин ворвется в бой Алина Змушко.

Белорусская команда выступает на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в нейтральном статусе. Ранее наша команда привезла с трех этапов Кубка мира 17 медалей, среди которых одна – золотая.

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