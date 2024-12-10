закрыть
10 декабря 2024, вторник, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В подъезде витебской многоэтажки на людей бросаются крысы

  • 10.12.2024, 22:34
В подъезде витебской многоэтажки на людей бросаются крысы

Местное ЖЭУ бездействует.

Местное ЖЭУ утверждает, что дератизация в этом доме уже проведена. Однако местные жители не видят результатов и боятся заходить в подъезд, где могут встретить крыс, пишет «Віцебская вясна».

О случае, когда крыса в одном из подъездов дома на Смоленской улице напугала ребенка, написали подписчики паблика «Нетипичный Витебск» во «ВКонтакте».

Они сообщили, что в коммунальную службу 115.бел подавали заявки на дератизацию уже 4 раза. И каждый раз ЖЭУ №9 сообщает заявителям, что меры по уничтожению крыс и мышей уже приняты.

Не дождавшись помощи от ответственных служб, жители дома обратились к председателю горисполкома Алексею Героеву.

«В подвале дома №5 корпус 1 по Смоленской улице продолжается нашествие крыс, которые создают угрозу для безопасности и здоровья людей. Особенно вызывает тревогу тот факт, что в 4-м подъезде неоднократно фиксировались случаи нападения крыс на местных жителей. Последний инцидент был связан с испугом ребенка, что вызвало серьезный стресс. Теперь он боится заходить в подъезд, и взрослые жители все время чувствуют ощущение опасности».

Заявители подчеркивают, что сомневаются в качестве выполненных работ и эффективности принятых мер. Поэтому просят, чтобы на уровне горисполкома была проведена проверка деятельности ЖЭУ №9, чтобы было организовано повторное профессиональное уничтожение грызунов, а санитарное состояние девятиэтажного дома было поставлено на особый контроль — чтобы «восстановить безопасность и спокойствие» местных жителей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников