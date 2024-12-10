В подъезде витебской многоэтажки на людей бросаются крысы
- 10.12.2024, 22:34
Местное ЖЭУ бездействует.
Местное ЖЭУ утверждает, что дератизация в этом доме уже проведена. Однако местные жители не видят результатов и боятся заходить в подъезд, где могут встретить крыс, пишет «Віцебская вясна».
О случае, когда крыса в одном из подъездов дома на Смоленской улице напугала ребенка, написали подписчики паблика «Нетипичный Витебск» во «ВКонтакте».
Они сообщили, что в коммунальную службу 115.бел подавали заявки на дератизацию уже 4 раза. И каждый раз ЖЭУ №9 сообщает заявителям, что меры по уничтожению крыс и мышей уже приняты.
Не дождавшись помощи от ответственных служб, жители дома обратились к председателю горисполкома Алексею Героеву.
«В подвале дома №5 корпус 1 по Смоленской улице продолжается нашествие крыс, которые создают угрозу для безопасности и здоровья людей. Особенно вызывает тревогу тот факт, что в 4-м подъезде неоднократно фиксировались случаи нападения крыс на местных жителей. Последний инцидент был связан с испугом ребенка, что вызвало серьезный стресс. Теперь он боится заходить в подъезд, и взрослые жители все время чувствуют ощущение опасности».
Заявители подчеркивают, что сомневаются в качестве выполненных работ и эффективности принятых мер. Поэтому просят, чтобы на уровне горисполкома была проведена проверка деятельности ЖЭУ №9, чтобы было организовано повторное профессиональное уничтожение грызунов, а санитарное состояние девятиэтажного дома было поставлено на особый контроль — чтобы «восстановить безопасность и спокойствие» местных жителей.