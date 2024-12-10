Украинские пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad

Украинские пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad1
- 10.12.2024, 23:17
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Видеофакт.
Украинские пограничники испытывают на труднодоступных участках универсальный вездеход Mad Nomad («Безумный кочевник») украинского производства.
Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.
Как сообщили в ГПСУ, украинские вездеходы проверили на труднодоступных участках: болота, овраги, холмы, песчаные дороги, кустарники и даже водоемы.
Пограничники отмечают, что эти машины эффективны там, где обычная техника бессильна.
«Вездеход пригодится при выполнении боевых задач и охраны границы. Кроме того, эта машина может буксировать технику и быть эффективным средством для поисково-спасательных действий», - добавили в ГПСУ.