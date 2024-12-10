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Украинские пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad

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  • 10.12.2024, 23:17
  • 1,238
Украинские пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad

Видеофакт.

Украинские пограничники испытывают на труднодоступных участках универсальный вездеход Mad Nomad («Безумный кочевник») украинского производства.

Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.

Как сообщили в ГПСУ, украинские вездеходы проверили на труднодоступных участках: болота, овраги, холмы, песчаные дороги, кустарники и даже водоемы.

Пограничники отмечают, что эти машины эффективны там, где обычная техника бессильна.

«Вездеход пригодится при выполнении боевых задач и охраны границы. Кроме того, эта машина может буксировать технику и быть эффективным средством для поисково-спасательных действий», - добавили в ГПСУ.

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