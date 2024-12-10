Украинские пограничники показали, как тестируют вездеход Nomad 1 10.12.2024, 23:17

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Видеофакт.

Украинские пограничники испытывают на труднодоступных участках универсальный вездеход Mad Nomad («Безумный кочевник») украинского производства.

Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.

Как сообщили в ГПСУ, украинские вездеходы проверили на труднодоступных участках: болота, овраги, холмы, песчаные дороги, кустарники и даже водоемы.

Пограничники отмечают, что эти машины эффективны там, где обычная техника бессильна.

«Вездеход пригодится при выполнении боевых задач и охраны границы. Кроме того, эта машина может буксировать технику и быть эффективным средством для поисково-спасательных действий», - добавили в ГПСУ.

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