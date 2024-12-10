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ЕС готовит новые санкции против России

  • 10.12.2024, 23:39
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ЕС готовит новые санкции против России

В ответ на диверсии и вмешательство в выборы.

Представители стран ЕС 11 декабря намерены обсудить введение первых санкций, направленных против российских гибридных угроз, таких как «вмешательство в выборы», кибератаки и экономические диверсии, сообщили Reuters дипломаты ЕС.

Предполагается, что в санкционный список, одобренный в октябре, добавят 16 человек и три организации. Большинство лиц и организаций, предлагаемых к включению в санкционный список Еврокомиссией, имеют российское происхождение. Однако в списке также упоминаются три человека из Молдовы, Кот-д’Ивуара и Грузии, а также одна организация, базирующаяся в Того.

НАТО в мае сообщало об увеличении атак, приписываемых России, по всей Европе. Основные удары пришлись на Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

На прошлой неделе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявил, что Россия может быть причастна к ста «подозрительным инцидентам» в Европе в течение 2024 года.

«В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу и операциям влияния. Мы должны послать Москве чёткий сигнал, что мы этого не потерпим», — говорил он.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в конце ноября заявлял, что акты диверсий в западных странах, за которыми стоит Россия, могут способствовать тому, чтобы НАТО задумалось о применении статьи 5 устава о коллективной обороне.

«Широкое применение Россией гибридных мер повышает риск того, что НАТО в конечном итоге рассмотрит возможность применения статьи 5 о коллективной обороне. В то же время наращивание Россией военного потенциала означает, что прямая военная конфронтация с НАТО становится для Кремля одним из возможных вариантов», — отмечал он.

В свою очередь, директор службы внутренней разведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум заявлял, что вероятность диверсий на объектах критической инфраструктуры в Европе существенно выросла, поскольку российские шпионы пытаются «породить хаос на британских и европейских улицах». Увеличение числа таких попыток он назвал «ошеломительным».

В ноябре в Балтийском море были повреждены два телекоммуникационных кабеля, а 1 декабря произошел новый разрыв интернет-кабеля между Швецией и Финляндией. В Словакии же начали расследование возможной подготовки терактов на критически важных объектах инфраструктуры. «Мы поймали группировку, в машине у которой были найдены несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными критически важными объектами инфраструктуры Словакии. Речь идет конкретно о трубопроводе «Дружба», – сообщал министр внутренних дел Словакии.

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