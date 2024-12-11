Франция начала вывод своих вооруженных сил из Чада 11.12.2024, 1:26

Ранее Париж вывела свои войска из Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Во вторник из Нджамены, столицы Чада, вылетели на свою базу на востоке Франции два боевых самолета «Мираж», что ознаменовало начало вывода французских военнослужащих и техники из этой африканской страны. Две недели назад правительство Чада заявило о прекращении сотрудничества с Францией в сфере обороны.

Как отмечает Reuters, это заявление стало неожиданным. Пакт о военном сотрудничестве предусматривал борьбу правительства Чада, совместно с западными союзниками, против исламистских боевиков в регионе.

Официальный представитель французского контингента полковник Гийом Верне заявил, что вылет двух самолетов из Нджамены означает начало возвращения во Францию французской техники, дислоцированной в Чаде.

Франция уже вывела своих солдат из Мали, Буркина-Фасо и Нигера после военных переворотов в этих странах Западной Африки и распространения антифранцузских настроений в этом регионе.

Reuters констатирует, что уход из Чада положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахель.

Около 1000 французских военнослужащих пока остаются в Чаде. Верне заявил, что для согласования графика сокращения операций обеим странам потребуется несколько недель.

Представитель армии Чада Чанан Иссаха Ашейх заявил, что «общественность будет оповещаться о выводе французских войск до его полного завершения».

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