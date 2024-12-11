Франция начала вывод своих вооруженных сил из Чада
- 11.12.2024, 1:26
Ранее Париж вывела свои войска из Мали, Буркина-Фасо и Нигера.
Во вторник из Нджамены, столицы Чада, вылетели на свою базу на востоке Франции два боевых самолета «Мираж», что ознаменовало начало вывода французских военнослужащих и техники из этой африканской страны. Две недели назад правительство Чада заявило о прекращении сотрудничества с Францией в сфере обороны.
Как отмечает Reuters, это заявление стало неожиданным. Пакт о военном сотрудничестве предусматривал борьбу правительства Чада, совместно с западными союзниками, против исламистских боевиков в регионе.
Официальный представитель французского контингента полковник Гийом Верне заявил, что вылет двух самолетов из Нджамены означает начало возвращения во Францию французской техники, дислоцированной в Чаде.
Франция уже вывела своих солдат из Мали, Буркина-Фасо и Нигера после военных переворотов в этих странах Западной Африки и распространения антифранцузских настроений в этом регионе.
Reuters констатирует, что уход из Чада положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахель.
Около 1000 французских военнослужащих пока остаются в Чаде. Верне заявил, что для согласования графика сокращения операций обеим странам потребуется несколько недель.
Представитель армии Чада Чанан Иссаха Ашейх заявил, что «общественность будет оповещаться о выводе французских войск до его полного завершения».