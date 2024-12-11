CNN рассказал шокирующие факты об освобожденных из сирийской тюрьмы Садная 11.12.2024, 3:02

Дрожат, не говорят и не знают, кто они.

Некоторые из заключенных в сирийской тюрьме Садная, где их удерживали и пытали, забыли свои имена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя сирийской гражданской охраны.

По словам Фарука Хабиба, который является заместителем генерального директора волонтерской организации Белые шлемы, среди освобожденных есть женщина, которую задержали, когда ей было 19 лет. Во время пребывания в тюрьме ее неоднократно насиловали и она родила троих детей. Дети никогда не выходили за стены тюрьмы.

Другие люди «потеряли рассудок» или забыли, кто они, находясь в заключении. Некоторые не знали своих имен или откуда они родом, добавил телеканал.

CNN отмечает, что несмотря на надежду, что в тюрьме будет найдено большое количество пропавших без вести, на момент падения режима Асада там находилось лишь несколько тысяч человек. Остальные заключенные «были либо казнены, либо похоронены в братских могилах, либо переведены в другие места заключения».

Сейчас организация ищет другие тайные тюрьмы по всей стране и предлагает финансовое вознаграждение за информацию. По словам Хабиба, они уже получили тысячи сообщений.

Телеканал добавляет, что по меньшей мере 200 тысяч сирийцев считаются пропавшими без вести, большинство из них были похищены или задержаны режимом Асада.

Издание Mail online добавляет, что освобожденные сирийские заключенные дрожат, не могут говорить и имеют значительные проблемы с памятью. Журналисты рассказали о гражданине Иордании Усама Башир аль-Батаине, который на этой неделе был освобожден из тюрьмы после 38 лет заключения. Мужчина был арестован в 1986 году, когда ему было 18 лет, тогда его семья сообщила об исчезновении.

В том же году, когда был задержан Усама, сирийские солдаты арестовали еще одного 18-летнего студента университета Али Хасана аль-Али, который находился за решеткой также до этой недели. Его семья не видела и не слышала о нем почти 40 лет, поэтому не сразу узнала мужчину.

Журналисты добавили, что в заключении находится много иностранцев, в частности Сухейль Хамави из Ливана, который 9 декабря вернулся в свою страну после 33-летнего заключения.

Седная — тюрьма, известная также как «человеческая скотобойня» — это военная тюрьма вблизи Дамаска в Сирии, которую контролировал режим Башара Асада, а до того — его отца Хафеза аль-Асада. Тюрьма использовалась для содержания тысяч заключенных, как обычных гражданских людей, так и антиправительственных повстанцев, оппонентов режима и политических пленников.

Ранее сообщалось, что из военной тюрьмы Седная к северу от Дамаска, где диктаторский режим семьи Асадов удерживал и пытал людей десятилетиями, освободили всех заключенных.

В тюрьме Седная в целом содержали около 150 тысяч человек. Среди сирийцев она снискала дурную славу — за жестокость охранников и пытки, которые они применяли к заключенным, ее называли «бойня».

После того, как повстанцам удалось свергнуть режим Башара Асада и взять под контроль Дамаск, столицу Сирии, сирийские повстанцы начали освобождать пленников из некоторых крупнейших тюрем страны.

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