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Reuters: Шольц и Макрон готовы работать с сирийскими повстанцами после свержения Асада

  • 11.12.2024, 5:09
Reuters: Шольц и Макрон готовы работать с сирийскими повстанцами после свержения Асада

Лидеры двух крупнейших государств Евросоюза поприветствовали смену власти в стране.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон готовы работать с сирийскими повстанческими группировками, которые свергли диктатора Башара Асада, на определенных условиях. Об этом сообщает Reuters.

«Лидеры двух крупнейших государств Европейского Союза приветствовали свержение Асада, который нанес «ужасные страдания сирийскому народу и большой вред своей стране». Сирийский лидер сбежал из Дамаска в Москву в воскресенье, положив конец более чем 50-летнему жестокому правлению его семьи», - говорится в заявлении.

В немецком правительстве отметили, что Шольц и Макрон согласились, что они готовы работать вместе с новыми правителями на основе фундаментальных прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств

Авторы статьи подчеркнули, что это заявление появилось в то время, когда правительства во всём мире пытаются наладить новые связи с ведущей сирийской повстанческой фракцией «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS), группировкой, которая ранее была союзником Аль-Каиды и которую США, Европейский Союз, Турция и ООН признали террористической организацией.

Немецкий канцлер и французский лидер договорились работать вместе над усилением участия ЕС в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в Сирии, и обсудят дальнейшие шаги в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке.

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