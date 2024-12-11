Угроза Тайваню: Китай начал крупнейшие за тридцать лет военные учения 1 11.12.2024, 8:26

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Пекин нацелился и на другие страны региона.

Китай разворачивает свой крупнейший Военно-морской флот в региональных водах за последние почти три десятилетия. Это создает более серьезную угрозу для Тайваня, чем предыдущие военные активности Пекина.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Министерства обороны Тайваня Сунь Лифан на пресс-конференции во вторник заявил, что масштаб нынешнего развертывания китайских Военно-морских сил в районе от южных японских островов до Южно-Китайского моря является крупнейшим с тех пор, как Пекин проводил военные учения вокруг Тайваня накануне президентских выборов 1996 года.

Китайские военные пока не комментируют и не подтверждают, что проводят какие-либо учения.

Начало Китаем таких учений было ожидаемым и стало поводом выразить свое недовольство тихоокеанским турне президента Лай Чин Тэ. Оно завершилось в пятницу и включало остановки на Гавайях и американской территории Гуам.

Тайваньские военные были подняты по тревоге в понедельник, 9 декабря, после сообщения о том, что Китай зарезервировал воздушное пространство и развернул корабли Военно-морского флота и береговой охраны.

«Нынешние учения являются крупнейшими по сравнению с предыдущими четырьмя. Независимо от того, объявляли ли они об учениях, они представляют для нас большую угрозу», - сказал Сун.

Старший офицер разведки министерства Сье Джи Шенг заявил, что до сих пор не было учений с боевой стрельбой в семи «зарезервированных» зонах воздушного пространства Китая, две из которых расположены в Тайваньском проливе. Однако за последние сутки к северу от Тайваня наблюдалось существенное усиление китайской активности.

Источник Reuters в органах безопасности Тайваня отметил, что количество кораблей китайского флота и береговой охраны в регионе, остается на уровне около 90 и вызывает «большое беспокойство». Источник также добавил, что Китай нацелился и на другие страны региона, а не только на Тайвань.

Развертывание Китая в Первой островной цепи, которая простирается от Японии через Тайвань, Филиппины и далее до Борнео (другое название Калимантан - третий по величине морской остров в мире, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем. - ред.), ограждая прибрежные моря Китая, имеет целью оградить территорию, чтобы предотвратить вмешательство иностранных сил, отметил Сье.

Внутреннее море

В министерстве также отметили, что Военно-морские силы Китая строят две «стены» в Тихом океане: одну на восточном конце идентификационной зоны противовоздушной обороны Тайваня, а другую - дальше в Тихом океане.

«Этими двумя стенами они посылают очень простой сигнал: они пытаются сделать Тайваньский пролив внутренним морем Китая», - сказал Сье Джи Шенг.

Минобороны Тайваня обнаружило 47 военных самолетов, которые совершали полеты вокруг острова в течение последних 24 часов, а также 12 военно-морских кораблей и девять «официальных» кораблей, что означает суда якобы гражданских ведомств, таких как береговая охрана.

Согласно карте, которую министерство предоставило в своем ежедневном утреннем отчете о деятельности Китая, 26 самолетов пролетели над территорией к северу от Тайваня у побережья китайской провинции Чжэцзян, шесть - над Тайваньским проливом и еще 15 - к юго-западу от острова.

Высокопоставленный источник в органах безопасности Тайваня сообщил Reuters, что китайские самолеты имитировали атаки на иностранные военно-морские корабли, а также отрабатывали уничтожение военных и гражданских самолетов в рамках «учений по блокаде».

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