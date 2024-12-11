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Временный премьер-министр Сирии призвал к стабильности и спокойствию

  • 11.12.2024, 8:31
Временный премьер-министр Сирии призвал к стабильности и спокойствию
Мухаммед аль-Башир

Победившие повстанцы поручили ему управлять страной до марта 2025 года.

Премьер-министр переходного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что для сирийцев пришло время «наслаждаться стабильностью и спокойствием» после свержения режима бывшего президента Башара Асада, сообщает ВВС.

Аль-Башир, бывший глава повстанческой администрации в провинции Идлиб, дал интервью катарскому телеканалу Al Jazeera после того, как группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) и ее союзники поручили ему управлять страной до марта 2025 года.

Во вторник он председательствовал на встрече в Дамаске, на которой собрались члены нового переходного правительства и бывшего кабинета времен Асада, которые обсуждали передачу власти.

«Сегодня у нас было заседание кабинета министров, и мы пригласили членов старого правительства и некоторых руководителей администрации в Идлибе и прилегающих районов, чтобы облегчить работу в течение следующих двух месяцев, пока у нас не будет конституционной системы, которая сможет служить сирийскому народу», — сказал Аль-Башир Al Jazeera.

«У нас были и другие заседания, чтобы перезапустить институты, чтобы они могли служить нашему народу в Сирии», — добавил он.

До этой недели Мухаммед аль-Башир не был широко известен за пределами территорий на северо-западе Сирии, которые контролировали повстанцы.

Согласно его резюме, он получил образование инженера-электрика и работал на газоперерабатывающих заводах до начала гражданской войны.

В январе Башир был назначен премьер-министром так называемого Правительства спасения Сирии (SG), которое повстанцы создали для управления территориями на северо-западе страны.

Фактически оно представляло собой небольшое альтернативное государство и имело министерства, департаменты, судебные и силовые органы, а также религиозный совет.

SG управляло территорией, где проживало около 4 млн человек, многие из которых приехали из других частей страны.

«Это правда, что Идлиб — небольшой регион, испытывающий нехватку ресурсов, но у них [чиновников SG] очень большой опыт после того, как они начинали с нуля», — сказал лидер HTS Абу Мухаммад аль-Джулани бывшему премьер-министру Мухаммеду аль-Джалали на встрече в Дамаске в понедельник.

Лидер повстанцев Абу Мухаммад аль-Джулани, который в публичных выступлениях использует настоящее имя Ахмед аль-Шараа, ранее пообещал преследовать бывших высокопоставленных чиновников, ответственных за пытки сирийцев и военные преступления.

Во вторник он попытался развеять опасения по поводу будущего Сирии, заявив в интервью телеканалу Sky News, что страна истощена войной и не собирается возвращаться к ней. Он также попытался успокоить иностранные государства.

«Страх был из-за присутствия режима [Асада]. Страна движется к развитию и восстановлению. Все идет к стабильности», — добавил аль-Джулани.

Во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сказал журналистам в Женеве, что мирный переход власти необходим для обеспечения «представления максимально широкого спектра сирийского общества и сирийских партий».

«Если этого не произойдет, мы рискуем новым конфликтом», — сказал он.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также предупредила о рисках межконфессионального насилия и возрождения экстремизма.

«Мы должны избежать повторения ужасающих сценариев в Ираке, Ливии и Афганистане», — сказала она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон признает и полностью поддержит будущее сирийское правительство, если оно возникнет в результате заслуживающего доверия, инклюзивного процесса, уважающего меньшинства.

«Сирийский народ определит будущее Сирии. Все страны должны пообещать поддержать инклюзивный и прозрачный процесс и воздержаться от внешнего вмешательства», — сказал он.

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