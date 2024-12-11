Болгария выдвинула ультиматум «Газпрому» 1 11.12.2024, 8:58

Поставки российского газа в Сербию могут быть перекрыты.

У России возникли новые проблемы на газовом рынке Европы. Ей грозит, помимо потери украинского транзита, еще и блокада «Турецкого потока».

Об этом сообщило болгарское информагентство Novinite, ссылаясь на слова главы Минэнерго страны Владимира Малинова.

Болгария намерена заблокировать поставки российского газа в Сербию по «Турецкому потоку» уже с начала 2025 года, если РФ не решит проблемы с оплатой. Дело в том, что из-за санкций США российский «Газпромбанк» лишился возможности осуществлять международные платежи, и россияне не могут выплатить Софии средства за транзит. Если РФ не найдет возможность оплатить услугу, ее ждет блокада.

Отметим, что из-за потери украинского транзита «Турецкий поток» остается единственным для РФ трубопроводом для поставок своего газа в Европу. Через него газ покупают, помимо Болгарии, Сербия и Венгрия.

Недавние санкции США против банковской сферы России практически парализовали для нее возможность совершать международные платежи. Это ставит под угрозу импорт и экспорт страны-агрессора.

Контекст

До начала войны против Украины Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, обеспечивая около 40% потребностей ЕС. В 2021 году экспорт российского газа через трубопроводы составил 155 млрд кубометров, что приносило бюджету России миллиарды долларов ежегодно. Однако после начала так называемой «специальной военной операции» в 2022 году и введения санкций, объемы поставок в регион рухнули. К 2023 году экспорт российского газа в Европу упал более чем на 75%, сократившись до 27 млрд кубометров. ЕС значительно уменьшил зависимость от российского газа, переориентировавшись на сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара и других стран, а также увеличив поставки из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

Эти события нанесли серьезный удар по финансовому состоянию «Газпрома». Некоторые аналитики даже заговорили о том, что компания находится на грани банкротства из-за потери ключевого рынка.

Для компенсации потерь Россия начала переориентацию на рынок Азии, особенно на Китай. Через газопровод «Сила Сибири» в 2023 году было поставлено около 22 млрд кубометров газа, что значительно меньше, чем объемы, экспортируемые ранее в Европу. Более того, поставки в Азию зачастую менее выгодны из-за низких ценовых контрактов и дороговизны инфраструктуры.

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