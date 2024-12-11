Эксперт сделал неожиданный прогноз о судьбе сирийского диктатора Асада 4 11.12.2024, 9:18

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Башар Асад

Спустя некоторое время его может не быть в РФ.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса прокомментировал ситуацию с побегом сирийского диктатора Башара Асада в РФ после смены власти в Дамаске.

В интервью «Главреду» он предположил, что на первых порах, после побега из Сирии, Асад останется в РФ.

«Он, скорее всего, будет жить в России. Не думаю, что они будут что-то с ним делать», - говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключает, что в будущем Асад может сменить место жительства и уехать из РФ.

«Да, возможно, он позже уедет в Эмираты. Но это уже никого не волнует, даже самих россиян», - добавил Куса.

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