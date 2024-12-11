«Ледовое побоище»: в Чижовке хоккеисты устроили массовую драку в концовке матча 10 11.12.2024, 9:59

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Все началось с боя между защитником хозяев и форвардом гостей.

В матче Высшей лиге чемпионата страны между командами Беларусь U18 — «Динамо-Олимпик» хоккеисты подрались пять на пять, сообщает hockey.by.

Юниорская сборная Беларуси на «Чижовка-арене» принимала в рамках второго по силе дивизиона чемпионата страны команду «Динамо-Олимпик». Это был второй матч команд за два дня. 9 октября гости победили 2:1, а во втором матче оказались сильнее — 4:0. За две с половиной минуты до конца третьего периода повторной встречи хоккеисты решили устроить кулачные поединки.

Все началось с боя между защитником хозяев Павлом Соловьем и динамовским форвардом Никитой Викуловым. По ее итогам Соловей получил 5+20+20 минут штрафа — за драку и неспортивное поведение. Уезжая на скамейку штрафников, Павел «отличился чрезмерно активной жестикуляцией и разговорчивостью».

Далее тренеры Беларусь U18 взяли 30-секундный тайм-аут, после чего, сразу после вбрасывания, все полевые хоккеисты, которые находились на площадке, стали колотить друг друга. Где-то это напоминало бокс, а где-то, скорее, борцовские схватки.

«Ледовое побоище на «Чижовка-арене», — охарактеризовал происходящее комментатор матча.

Серьезных травм, судя по всему, никто не получил. Отметим, что вратари драться не стали. В итоге команды набрали за игру 337 минут штрафа.

«В этих матчах присутствовало обилие борьбы — это нормально, так должно быть. Просто непозволительно давать сопернику обижать своего вратаря, и чтобы это сходило с рук. Пришлось ответить», — заявил после матча главный тренер юниорской сборной Степан Пономарев.

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