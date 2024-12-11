В США впервые смогли перехватить баллистическую ракету средней дальности после применения РФ «Орешника»1
- 11.12.2024, 10:07
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Учения назвали «огромным командным достижением».
Агентство по противоракетной обороне США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, во время испытания у побережья Гуама, сообщили Reuters в Пентагоне.
Во время теста, названного «Летная экспериментальная миссия-02», система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, выпустила ракету SM-3 Block IIA, которая успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, вблизи побережья авиабазы Андерсен.
Гуам, являющийся территорией США в западной части Тихого океана, представляет собой стратегический военный форпост, расположенный ближе к Китаю, чем к Гавайям. Он играет ключевую роль в поддержании присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников, уточняет Reuters.
Директор Агентства по противоракетной обороне, генерал-лейтенант Хит Коллинз, назвал прошедшие учения «огромным командным достижением», подчеркнув их важность в подтверждении эффективности совместной архитектуры отслеживания и интегрированных возможностей ПВО и ПРО для Гуама.
21 ноября Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности, которую Путин назвал новой разработкой под названием «Орешник».
Однако в Пентагоне заявили, что «Орешник» представляет собой модифицированную версию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 «Рубеж», испытанной в 2011 году. Минобороны Британии также считает «Орешник» вариантом «Рубежа» и утверждает, что у России есть лишь ограниченное количество таких ракет.