WP: Украина оказала помощь свергнувшим Асада сирийским повстанцам 2 11.12.2024, 10:28

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Киев отправил 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов.

Незадолго до свержения режима Башара Асада сирийские повстанцы получили военную помощь от Украины, сообщили Washington Post источники, знакомые с действиями украинских военных за рубежом.

По их словам, это произошло четыре–пять недель назад. В частности, Киев отправил 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов (с видом от первого лица) в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помочь группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в предстоящем наступлении.

При этом Киев рассчитывал, что это поможет подорвать позиции России и ее сирийских союзников, отмечают собеседники WP. Но в конечном итоге такая военная поддержка сыграла лишь «скромную роль» в свержении Асада, отмечают источники издания в западной разведке. Однако они считают «примечательной» саму попытку Украины нанести скрытый удар по российским силам на Ближнем Востоке. В то же время высокопоставленные американские чиновники неоднократно заявляли, что в Белом доме ничего не знают о сотрудничестве Киева с сирийскими повстанцами.

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