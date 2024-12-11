WP: Украина оказала помощь свергнувшим Асада сирийским повстанцам

WP: Украина оказала помощь свергнувшим Асада сирийским повстанцам2
- 11.12.2024, 10:28
- 2,856
Киев отправил 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов.
Незадолго до свержения режима Башара Асада сирийские повстанцы получили военную помощь от Украины, сообщили Washington Post источники, знакомые с действиями украинских военных за рубежом.
По их словам, это произошло четыре–пять недель назад. В частности, Киев отправил 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов (с видом от первого лица) в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помочь группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в предстоящем наступлении.
При этом Киев рассчитывал, что это поможет подорвать позиции России и ее сирийских союзников, отмечают собеседники WP. Но в конечном итоге такая военная поддержка сыграла лишь «скромную роль» в свержении Асада, отмечают источники издания в западной разведке. Однако они считают «примечательной» саму попытку Украины нанести скрытый удар по российским силам на Ближнем Востоке. В то же время высокопоставленные американские чиновники неоднократно заявляли, что в Белом доме ничего не знают о сотрудничестве Киева с сирийскими повстанцами.