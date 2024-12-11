В начале торгов в Минске доллар показал уверенный рост

В начале торгов в Минске доллар показал уверенный рост1
- 11.12.2024, 10:41
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Американская валюта прибавила почти пять копеек.
В начале дня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 11 декабря доллар США вырос на 4,72 копейки до 3,4521 белорусского рубля.
Последние недели отмечаются большими колебаниями валюты. С 11 по 28 ноября доллар рос ежедневно: с 3,3312 до 3,5951 рубля. Затем несколько торгов дешевел, опустившись до 3,3775.
Вчера он подорожал на 2,74 копейки.
В начале года доллар стоил 3,1775.