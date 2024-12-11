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Больше, чем под Сталинградом: сколько техники потеряла РФ в битвах за Покровск

  • 11.12.2024, 10:52
  • 1,700
Больше, чем под Сталинградом: сколько техники потеряла РФ в битвах за Покровск

Потери России близки к численности всего Западного военного округа РФ.

ВС РФ продолжают наступление на Покровск в Донецкой области. Однако «битва под Покровском» уже стала крупнейшим сражением не только войны России против Украины, но и стала одним из крупнейших сражений в истории по количеству потерянной бронетехники. Об этом пишет военный журналист Владимир Даценко.

В треде на Х Даценко отмечает, что в попытках захватить Покровск потери России близки к численности всего Западного военного округа России по состоянию на 2022 год, который готовился к войне с НАТО. А это около 60% от сил, которыми Россия планировала захватить Украину за три дня в 2022 году.

Только визуально подтвержденные потери российской армии за 13 месяцев боев в районе Покрова составляют 1800 единиц бронетехники. Реальные потери еще больше.

Цифры потерь наступательной техники Покровского района по состоянию на 15 ноября 2024 года вкратце составляют:

более 580 танков;

более 1220 различных боевых машин;

около 10 артиллерийских установок;

более 150 тысяч солдат ВС РФ.

Численность потерь русских в Покровском сражении близка к численности Западного военного округа по состоянию на 2022 год, в состав которого входили три армии: 1-я танковая армия, 6-я и 20-я общевойсковые армии.

Западный военный округ Российской Федерации должен был противостоять «вооруженным силам НАТО на территории Европы», а Первая танковая армия была самой большой гордостью Путина и самой крупной танковой армией мира.

Стоит отметить, что все эти ресурсы были потрачены во время наступления на два небольших города: Авдеевку и Покровск, население которых до войны составляло около 95 тысяч человек.

«Россия потеряла под Покровском больше танков, чем любая страна Европы имеет в своей армии. Или больше солдат, чем все Вооруженные силы Великобритании. Помните об этом, когда будете читать новости о боях за небольшой городок на востоке Украины. Возможно, в будущем историкам придется пересмотреть термин «Пиррова победа» и заменить его на «наступление Путина», — отмечает Даценко.

Но не похоже, что Владимир Путин и его генералы способны отказаться от продолжения наступления на Покровск, чего бы это ни стоило российской армии.

Сейчас потери россиян в бронетехнике под Покровском превышают потери немецкой армии в Сталинградской битве. Покровская битва может стать одним из крупнейших наступлений в истории по количеству потерянной бронетехники, утверждает Даценко.

На каждый километр оккупированной территории в этом направлении Россия теряет в 10-15 раз больше ресурсов, чем по всем направлениям. И это свидетельствует о безумной одержимости Путина показать всем, что российская армия не останавливается, а продолжает наступать даже ценой огромных потерь.

«Вероятно, в ближайшие месяцы нас ждут не менее жестокие бои и лобовые атаки российской армии. Эти месяцы станут кульминацией Покровского наступления. Наступления, в котором Россия потеряет три армии, чтобы утвердить амбиции своего диктатора», — резюмирует Даценко.

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