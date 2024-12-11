Названы пять лучших напитков для улучшения уровня сахара в крови
- 11.12.2024, 11:01
Один из них — сельтерская вода.
Многие напитки содержат скрытые сахара и углеводы, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови, пишет eatingwell.com.
Диетологи назвали пять лучших напитков без добавления сахара для поддержания уровня сахара в крови под контролем:
Сельтерская вода (искусственно газированная вода). Сертифицированный диетолог Барбара Рухс отметила, что это ее первая рекомендация. Большинство вариантов представляют собой просто газированную воду и натуральный ароматизатор, не содержат добавленного сахара, калорий или углеводов, что делает их идеальными для поддержания баланса сахара в крови.
Чай. Сертифицированный диетолог Мари Спано объяснила, что чай может повысить активность инсулина, гормона, который помогает снизить уровень сахара в крови. Исследования показали, что черный, зеленый и улунский чаи могут повысить активность инсулина благодаря своим антиоксидантам и биоактивным соединениям.
Кофе. Исследования обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и снижением риска развития диабета 2 типа. Кофе содержит полезные растительные соединения, такие как хлорогеновая кислота, которые могут помочь в регулировании уровня сахара в крови. Сертифицированный диетолог из Amy Davis Nutrition Эми Дэвис для усиления вкуса добавлять в кофе корицу. Исследования показывают, что корица может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови.
Молоко. Может поддерживать лучший уровень сахара в крови благодаря сочетанию углеводов, белков и жиров. По словам Спано, цельное молоко особенно полезно для стабильности уровня сахара в крови, поскольку его жир и белок помогают замедлить усвоение сахара.
Настоянная вода. Настоять воду можно практически с чем угодно. Попробуйте свежие или замороженные фрукты, такие как ягоды или кусочки дыни, дольки цитрусовых, такие как лимон, лайм, апельсин или грейпфрут, или травы, такие как мята, базилик или тимьян.