Белорусы рассказали, сколько денег им нужно для комфортной жизни

Многие называли сумму в 4000 рублей.

Серию видео с ответом на вопрос: «Сколько вам нужно, чтобы комфортно жить?» разместил один из белорусских блогеров в своем тиктоке, пишет «Наша Нiва».

Одна из женщин ответила, что для такой жизни ее пенсия должна составлять 3000-4000 рублей. По ее мнению, наличие таких денег позволит ей съездить куда-нибудь на отдых.

Сумму в 3000 рублей назвала и другая женщина пенсионного возраста. Когда у нее спросили, кем нужно работать, чтобы столько зарабатывать, женщина ответила:

«Статистика говорит, что где-то и врачи получают столько, и преподаватели. Но не знаю».

Пожилой мужчина заметил, что молодым людям для комфортной жизни нужно 4000 рублей. Другая женщина достаточно зрелого возраста заметила, что для молодых нужна сумма в пять тысяч:

«Это точно. Каждый должен зарабатывать, муж или жена. Пять тысяч — это самый мизер, который сейчас по тем ценам, что в магазинах».

Когда же блогер поинтересовался у молодежи, то такого единодушия не было. Так, один из собеседников сначала ответил, что ему будет достаточно 1500 рублей. После уточнения, действительно ли этого ему хватит для комфортной жизни, немного подумав, молодой человек увеличил сумму вдвое.

«А вот бабушки говорят, что пять тысяч», — заметил блогер и услышал в ответ: «Так лекарства у них дорогие».

«Точно не меньше двух тысяч [рублей]. Это если человек один живет, экономит», — выразила свое мнение девушка и добавила, что сумма для комфортной жизни очень индивидуальна:

«У всех свои запросы. Кому-то совсем не нужно то, что я покупаю, говорит, что я транжира страшная».

На замечание, что пенсионеры называли сумму в пять тысяч, собеседница ответила: «Это люди просто так называют цифры». После размышлений она назвала сумму в 4000 рублей.

Для того, чтобы не смотреть на цены в магазинах, молодой девушке — героине другого ролика нужно было бы не меньше тысячи долларов.

А вот еще одна девушка ответила, что для комфортной жизни сумма должна быть на уровне $3000. Она считает, что такие деньги в Беларуси можно заработать, если есть бизнес или работаешь «самым топовым» программистом. Других возможностей она не видит.

Женщина среднего возраста высказала мнение, что для комфортной жизни необходимо 6000 рублей. И такие деньги могут зарабатывать айтишники.

Но нельзя считать, что все белорусы очень требовательны к большим доходам.

Более 300 тысяч просмотров набрало видео, героиня которого высказала твердое мнение, что ей для комфортной жизни хватило бы 1000 рублей.

Один из зрителей прокомментировал это видео следующим образом: «Это Настенька из сказки «Морозко» — «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» — «Тепло, батюшка, тепло…».

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