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Лукашенко жалок и смешон

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 11.12.2024, 11:19
  • 5,702
Лукашенко жалок и смешон

Диктатор в очередной раз подтвердил, что он просто дремучий неуч.

Посещение «частного» предприятия ООО «Пожснаб» крайне интересно как по содержанию, так и по внешнему эффекту.

Слово частное мы взяли в кавычки не случайно, так как за предприятием стоят выходцы из силовиков хунты, а само предприятие пользуется инструментами поддержки на внутреннем и внешнем рынках, доступными не всем государственным. Закупки вне тендерных процедур внутри Беларуси очень хорошо дополняются экспортным кредитованием при поставках техники в страны Африки, где время от времени она попадает в скандалы, связанные с ценообразованием, далеким в несколько раз от рыночного.

Лукашенко львиную долю посвятил «Орешнику» и ядерным боеголовкам, как будто это интересно заводчанам. Грозить не своим оружием, которого к тому же нет, это современный уровень блефа от синепалого, который никому не интересен. Но больше ничего, кроме искусственных внутренних и внешних угроз в арсенале «предвыборной» кампании нет.

Отдельно стоит остановиться на «революционной» технике изготовления корпусов из стеклопластика. Этой «революции» больше полувека. Но она имеет свои ограничения – пригодна для мелкосерийного мануфактрного производства. Поэтому применятся, например, в авиастроении, где вес, прочность и малая заметность стоят вложения времени и денег. Или на том же «Пожснабе», где кабины на шасси собирают мелкими сериями и порой не совсем стандартные. Автобусы МАЗ – на штучные гоночные авто, поэтому их корпуса проще штамповать из металла.

Лукашенко в очередной раз подтвердил, что он просто дремучий неуч. Хотя есть некоторый прогресс по сравнению с революцией в выращивании яблок, которую диктатор совершил несколькими месяцами ранее. И неизвестно, кто был более жалок и смешон. Агрофюрер или чиновники, которые поддакивали про технологическую революцию, которую нужно распространить на другие производства.

В качестве заключительной ремарки отметим, что на «не свои» государственные предприятия Лукашенко ездить не готов. 2020-й все еще в памяти, тем более что в Сирии такие чудеса.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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