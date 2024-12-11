Лукашенко жалок и смешон 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

11.12.2024, 11:19

5,702

Диктатор в очередной раз подтвердил, что он просто дремучий неуч.

Посещение «частного» предприятия ООО «Пожснаб» крайне интересно как по содержанию, так и по внешнему эффекту.

Слово частное мы взяли в кавычки не случайно, так как за предприятием стоят выходцы из силовиков хунты, а само предприятие пользуется инструментами поддержки на внутреннем и внешнем рынках, доступными не всем государственным. Закупки вне тендерных процедур внутри Беларуси очень хорошо дополняются экспортным кредитованием при поставках техники в страны Африки, где время от времени она попадает в скандалы, связанные с ценообразованием, далеким в несколько раз от рыночного.

Лукашенко львиную долю посвятил «Орешнику» и ядерным боеголовкам, как будто это интересно заводчанам. Грозить не своим оружием, которого к тому же нет, это современный уровень блефа от синепалого, который никому не интересен. Но больше ничего, кроме искусственных внутренних и внешних угроз в арсенале «предвыборной» кампании нет.

Отдельно стоит остановиться на «революционной» технике изготовления корпусов из стеклопластика. Этой «революции» больше полувека. Но она имеет свои ограничения – пригодна для мелкосерийного мануфактрного производства. Поэтому применятся, например, в авиастроении, где вес, прочность и малая заметность стоят вложения времени и денег. Или на том же «Пожснабе», где кабины на шасси собирают мелкими сериями и порой не совсем стандартные. Автобусы МАЗ – на штучные гоночные авто, поэтому их корпуса проще штамповать из металла.

Лукашенко в очередной раз подтвердил, что он просто дремучий неуч. Хотя есть некоторый прогресс по сравнению с революцией в выращивании яблок, которую диктатор совершил несколькими месяцами ранее. И неизвестно, кто был более жалок и смешон. Агрофюрер или чиновники, которые поддакивали про технологическую революцию, которую нужно распространить на другие производства.

В качестве заключительной ремарки отметим, что на «не свои» государственные предприятия Лукашенко ездить не готов. 2020-й все еще в памяти, тем более что в Сирии такие чудеса.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com